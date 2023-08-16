ما علاقة الصين بإلغاء صفقة ضخمة بين الشركة الأمريكية العملاقة انتل وشركة إسرائيلية؟

ويشار الى أن الصفقة التي بلغ حجمها 5.4 مليار دولار كانت وقعت في شباط/فبراير الماضي اعلن عن الغاءها صباح اليوم

أعلنت شركة الرقائق العملاقة الأمريكية "انتل" صباح اليوم عن إلغاء الصفقة لشراء شركة تصنيع الرقائق الإسرائيلية "تاوور" والتي بلغت 5.4 مليار دولار. وذلك بعد عدم نجاح الشركتين الحصول على موافقة الجهات التنظيمية في الصين حتى موعد الشراء بموجب العقد الذي انتهى الليلة الماضية. في أعقاب الغاء الصفقة تراجع التداول في أسهم شركة تاوور في بورصة تل أبيب.

وكانت انتل اعلنت في شهر شباط/فبراير 2022 أنها ستمتلك الشركة الإسرائيلية الواقعة في "مجدال هعيمق" شمالي إسرائيل كجزء من استراتجيتها الدخول الى سوق مصانع الانتاج التي تخدم عددا متنوعا من الزبائن، وتغيير الاستراتيجية التي عملت بها انتل حتى اليوم- الانتاج لغرض الاستهلاك الذاتي فقط. هذه الصفقة كان من المفترض اغلاقها بصورة نهائية وففا للموافقات التنظيمية وموافقة أصحاب أسهم شركة تاوور. لكن بعد عدم الحصول على ذلك حتى الموعد المحدد في العقد 15 آب/اغسطس 2023. ويبدو انه لن يتم الحصول عليه خلال الفترة القريبة فإن انتل ستدفع لتاوور تعويضا عن الإلغاء بقيمة 353 مليون دولار.

ويشدد هذا التطور على كيفية تأثير التوتر القائم بين الولايات المتحدة والصين على مواضيع تشمل تجارة، والملكية الفكرية ومستقبل تايوان على صفقات الشركات، خصوصا حين يدور الحديث عن شركات تكنلوجيا.

في كلتا الحالتين ،ليس من الواضح حاليًا ما إذا كان المنظمون سيوافقون على الصفقة إذا قامت الشركات بتمديد العقد. وقال بيت كلسنجر المدير العام لشركة انتل بوقت سابق إنه يحاول الحصول على موافقة على الصفقة من قبل المنظمين الصينيين وحتى أنه زار الصين الشهر الماضي للاجتماع مع جهات حكومية.