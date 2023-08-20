مركبة الفضاء الروسية "لونا - 25" تتحطم على سطح القمر

كانت وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) قد أبلغت، أمس، بحدوث "وضع غير طبيعي" في مركبة الفضاء الروسية خلال انتقالها إلى مدار ما قبل الهبوط

أفادت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، اليوم الأحد، بأن مركبة الفضاء الروسية "لونا - 25" قد تحطمت على سطح القمر. بعد ايام من وصولها.

وقالت وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) أمس، بحدوث "وضع غير طبيعي" في مركبة الفضاء الروسية لونا - 25 خلال انتقالها إلى مدار ما قبل الهبوط.

وقالت «روسكوزموس» إن المختصين يحللون الموقف، من دون الخوض في تفاصيل.

وصل مسبار لونا-25 الذي أطلقته موسكو الجمعة إلى مدار القمر اليوم الأربعاء، في أول مهمة روسية من نوعها منذ 50 عاماً، بحسب ما أعلنت وكالة الفضاء روسكوزموس. ، على أن تدور المركبة الفضائية على ارتفاع 100 كيلومتر فوق سطح القمر، قبل الهبوط، يوم الاثنين، في شمال "فوهة بوغوسلافسكي" على القطب الجنوبي للقمر.

وقال المكتب الإعلامي لوكالة الفضاء، إنه "لأول مرة في تاريخ روسيا المعاصر، وضعت محطة آلية في مدار حول القمر عند الساعة 12:03 بتوقيت موسكو".

وهذه المهمّة هي الأولى لبرنامج القمر الروسي الجديد، الذي ينطلق بعدما حُرمت «روسكوزموس» من شراكتها مع الغرب، وفي حين تسعى موسكو لتطوير التعاون الفضائي مع الصين.