مخاوف من تسريب معلومات حساسة من مواقع تعارف إسرائيلية

نظام السايبر الوطني يعلن عن تسريب معلومات حساسة تسربت من عدد من مواقع التعارف الإسرائيلية

اعلنت نظام السايبر الوطني في إسرائيل مساء اليوم عن رصد مؤشرات لتسريب معلومات حساسة تسربت من عدد من مواقع التعارف الإسرائيلية.

ومن المواقع التي أشار لها البيان نذكر موقع "ريتش ديت"-موقع تعارف للأغنياء، منصة shedate للتعارف للمثليات، KosherDate موقع تعارف للمتدينين، والمواقع "زيجوتا"، "فليرطوط" و xydate.

وذكر البيان أنه :"يسعى للحفاظ على خصوصية المستخدمين، الهيئة تعمل بمساعدة شركاء للمساعدة بتقليص امكانية لنشر علني للمعلومات الحساسة التي سربت".

وأضاف البيان :"في المقابل وصلنا من أصحاب المواقع ان حجم ونوعية المعلومات المسربة يتم فحصها من قبلهم، الهيئة تعمل كل الوقت، وفي الفترة الأخيرة مع الشركات المستضيفة لهذا النوع من المواقع بالتحذيرات حول محاولات تنفيذ هجمات وبتوصيات محددة حول تعزيز الدفاعات".

أوضحت الهئية وشددت على أن أصحاب الموقع أو الشركة المستضيفة للموقع توجد مسؤولية بالحفاظ على تعليمات قوانين حماية الخصوصية وإطلاع الزبائن على فحوى المعلومات التي تسربت والإجراءات التي سيتم اتخاذها لتقليص الأضرار.

ومن أجل الحفاظ على خصوصية المستخدميم وأيضا حماية أنشطة التحقيق والحماية التي تنفذ بعد تمييز المسرب، توجه قسم السايبر بمكتب المدعي العام الى المحكمة وأصدر أمر منع نشر على فحوى المعلومات المسربة وأمر بإزالة محتويات المحتوى المسرب.