الهند تصبح أول دولة تهبط بنجاح بالقرب من القطب الجنوبي للقمر

هبطت مركبة الفضاء الهندية القمرية بأمان بالقرب من القطب الجنوبي للقمر الذي لم يتم استكشافه إلا قليلا، اليوم الأربعاء، مما أثار احتفالات صاخبة وتصفيق بين الفنيين الذين يرشدون المهمة.

أعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) في مقرها الرئيسي أن "Chandrayaan-3 هبط بنجاح على سطح القمر".

وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي فور سماعه الخبر السار إن "هبوط الصاروخ الهندي يمثل "يومًا تاريخيًا".