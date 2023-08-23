الهند تصبح أول دولة تهبط بنجاح بالقرب من القطب الجنوبي للقمر

هبطت مركبة الفضاء الهندية القمرية بأمان بالقرب من القطب الجنوبي للقمر الذي لم يتم استكشافه إلا قليلا، اليوم الأربعاء وهنأ الرئيس الهندي بلاده على السبق التاريخي

هبطت مركبة الفضاء الهندية القمرية بأمان بالقرب من القطب الجنوبي للقمر الذي لم يتم استكشافه إلا قليلا، اليوم الأربعاء، مما أثار احتفالات صاخبة وتصفيق بين الفنيين الذين يرشدون المهمة.

أعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) في مقرها الرئيسي أن "Chandrayaan-3 هبط بنجاح على سطح القمر".

وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي فور سماعه الخبر السار إن "هبوط الصاروخ الهندي يمثل "يومًا تاريخيًا".

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وقال رئيس الوزراء، الذي شوهد وهو يلوح بالعلم الهندي أثناء مشاهدته عملية الهبوط من جنوب أفريقيا، حيث يحضر قمة البريكس، "إنها صرخة انتصار للهند الجديدة".

هبطت المركبة الفضائية على القطب الجنوبي للقمر الذي لم يتم استكشافه إلا بعد أيام قليلة من تحطم المسبار الروسي لونا 25 في نفس المنطقة. وكانت هذه هي المحاولة الثانية للهند للهبوط على سطح القمر في مهمة تعتبر حاسمة لاستكشاف القمر ومكانة البلاد كقوة فضائية.