المسابقة الدولية للاختراع والابتكار بكندا: المغرب يتوج بميداليتين ذهبيتين وجائزتين كبيرتين

يتعلق الأمر بمحطة ذكية لمعالجة مياه الصرف الصحي و نظام التحقق من جودة اللحوم" بمشاركة 50 دولةوعرض أكثر من 800 اختراع وابتكار

أعلنت المدرسة المغربية لعلوم المهندس EMSI في بيان، أن أعضاء مختبر البحث والتطوير "سمارتي لاب" التابع لها، حاز على ميداليتين ذهبيتين وجائزتين كبيرتين في المسابقة الدولية للاختراع والابتكار "iCAN 2023"، ويتعلق الأمر بمحطة ذكية لمعالجة مياه الصرف الصحي و نظام التحقق من جودة اللحوم" التي أقيمت في الفترة من 23 إلى 26 أغسطس/أب الجاري في تورنتو بكندا بمشاركة 50 دولة من جميع أنحاء العالم وعرض أكثر من 800 اختراع وابتكار.

واشار البيان إلى أن "هذا الحدث العلمي الدولي شكل فرصة لتسليط الضوء على جهود المغرب ومكانته العلمية وهو ما تجسد من خلال تتويج المدرسة المغربية لعلوم المهندس عبر مختبر البحث والتطوير والابتكار SMARTiLab مرة أخرى بميداليتين ذهبيتين لابتكارين جد مهمين والتي تقدمت بهما المدرسة ويتعلق الأمر بمحطة ذكية لمعالجة مياه الصرف الصحي و نظام التحقق من جودة اللحوم"

وأكد البيان على أن "اختراع المحطة الذكية لمعالجة مياه الصرف الصحي (SGWT)، يهدف إلى تدوير مياه الصرف الصحي من خلال تطوير حل مبتكر يعتمد على محطة خضراء وذكية ومتحركة لمعالجة مياه الصرف الصحي"، وتابع "هذه المحطة تتميز بتصميم مدمج وقوي وسهل النقل مع معالجة قابلة للتكيف اعتمادا على جودة ونوع المياه المراد معالجتها"، وقال بأن

التتويج الثاني، يهم "نظام التحقق من جودة اللحوم (SMT)، ويمكن هذا الابتكار من توفير حل بسيط وسريع للت حكم في جودة أي نوع من اللحوم بحيث يتكون النظام المبتكر بتصميمه الذكي من آليات لتحليل جودة اللحوم، من خلال وحدات معينة مدمجة في النظام"

وأفاد البيان أن "اختراعات المدرسة المغربية لعلوم المهندس التي حازت على الميداليتين الذهبيتين والجائزتين الكنديتين في المسابقة الدولية للاختراع والابتكار iCAN 2023، هي ثمرة المجهودات الجماعية لأجهزة المدرسة (أساتذة باحثين وطلبة هندسة وإدارة)"

وكانت المدرسة المغربية للعلوم المهندس، قد طورت عشرات الاختراعات التي ساهمت بشكل فعال في تطوير محفظة الملكية الفكرية المغربية وتحسين ترتيب المغرب في تصنيف الابتكار العالمي (التصنيف العالمي للابتكارات)، حيث حصدت المدرسة 85 جائزة وميدالية على المستويين الوطني والدولي، تم الحصول عليها خلال المشاركات البارزة في ICAN بكندا ، سيليكون فالي بالولايات المتحدة الامريكية والمعرض الدولي للابتكار بالصين و ISIF بتركيا، و INTARG of Poland ، و EuroInvent برومانيا ، و ASIANINVENT بسنغافورة ، و ITE بالمملكة المتحدة ، و أرشميد بروسيا ، و IDRIS بماليزيا وغيرها من المسابقات والمعارض الدولية. (ومع - أعمال 000000)