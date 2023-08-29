تقرير: غوغل تتيح أدوات الذكاء الاصطناعي بـ 30 دولارا

وبحسب التقرير، فإن "غوغل التابعة لشركة ألفابت تعتزم إتاحة مجموعتها من الأدوات العاملة بتقنية الذكاء الاصطناعي لحسابات الشركات على خدمة (جي.ميل) مقابل 30 دولارا

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الثلاثاء، أن غوغل تعتزم اتاحة أدوات الذكاء الاصطناعي لحسابات (جي.ميل) مقابل 30 دولارا شهريا للفرد.

وبحسب التقرير، فإن "غوغل التابعة لشركة ألفابت تعتزم إتاحة مجموعتها من الأدوات العاملة بتقنية الذكاء الاصطناعي لحسابات الشركات على خدمة (جي.ميل) مقابل 30 دولارا شهريا للفرد".

ومن المتوقع، وفق المصدر، أن يعلن توماس كوريان الرئيس التنفيذي لغوغل كلاود عن هذا الأمر خلال المؤتمر السنوي للشركة في سانفرانسيسكو في وقت لاحق من الثلاثاء".

وكانت غوغل قد أعلنت في يوليو/تمّوز أنها تعمل مع مؤسسات إعلامية على تصميم أداة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لمساعدة الصحفيين على إعداد مواضيعهم الإخبارية وكتابتها.

ومن جانب كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن المشروع لأول مرة التي تتعاون مع صحيفتي "واشنطن بوست" و"وول ستريت جورنال" في اختبار المنتج الجديد.

ويأتي الإعلان عن مشروع غوغل بعد اتفاق بين "أوبن إيه آي" و"أسوشيتد برس" يمنح الشركة المطورة لبرنامج "تشات جي بي تي" ChatGPT ترخيصاً لاستخدام أرشيف الوكالة منذ عام 1985 بهدف تدريب الذكاء الاصطناعي.