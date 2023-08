تلسكوب "جيمس ويب" يكشف عن صور تفصيلية فريدة للسديم الدائري الملون

كشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا، عن صور جديدة ملونة لسديم الحلقة الشهير، حيث تلتقط الصور التفاصيل المعقدة للسديم الكوكبي، وهو عبارة عن سحابة هائلة من الغاز والغبار الكوني، وهي موطن لبقايا نجم يحتضر.

وتم التقاط الصورتين بأطوال موجية مختلفة من الأشعة تحت الحمراء، وهي غير مرئية للعين البشرية، باستخدام أدوات المرصد الفضائي. التقط ويب سابقًا منظورًا مختلفًا لسديم الحلقة، بالإضافة إلى سديم الحلقة الجنوبية المشابه.

كتب روجر ويسون، عالم الفلك في جامعة كارديف،: “كان الاكتشاف المفاجئ هو وجود ما يصل إلى عشرة سمات متحدة المركز متباعدة بشكل منتظم داخل هذه الهالة الخافتة”.

وتمت دراسة السديم الدائري منذ فترة طويلة، وهو المفضل لدى علماء الفلك، لسنوات عديدة بسبب إمكانية ملاحظته والبصيرة التي يمكن أن يوفرها في حياة النجوم.

ويقع في كوكبة ليرا على بعد أكثر من 2000 سنة ضوئية من الأرض، ولكن في الأمسيات الصافية خلال فصل الصيف، يمكن لمراقبي السماء رؤيته باستخدام المنظار.