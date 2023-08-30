تلسكوب "جيمس ويب" يكشف عن صور تفصيلية فريدة للسديم الدائري الملون

كتب روجر ويسون، عالم الفلك في جامعة كارديف،: “كان الاكتشاف المفاجئ هو وجود ما يصل إلى عشرة سمات متحدة المركز متباعدة بشكل منتظم داخل هذه الهالة الخافتة”.

كشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا، عن صور جديدة ملونة لسديم الحلقة الشهير، حيث تلتقط الصور التفاصيل المعقدة للسديم الكوكبي، وهو عبارة عن سحابة هائلة من الغاز والغبار الكوني، وهي موطن لبقايا نجم يحتضر.

وتم التقاط الصورتين بأطوال موجية مختلفة من الأشعة تحت الحمراء، وهي غير مرئية للعين البشرية، باستخدام أدوات المرصد الفضائي. التقط ويب سابقًا منظورًا مختلفًا لسديم الحلقة، بالإضافة إلى سديم الحلقة الجنوبية المشابه.

كتب روجر ويسون، عالم الفلك في جامعة كارديف،: “كان الاكتشاف المفاجئ هو وجود ما يصل إلى عشرة سمات متحدة المركز متباعدة بشكل منتظم داخل هذه الهالة الخافتة”.

وتمت دراسة السديم الدائري منذ فترة طويلة، وهو المفضل لدى علماء الفلك، لسنوات عديدة بسبب إمكانية ملاحظته والبصيرة التي يمكن أن يوفرها في حياة النجوم.

ويقع في كوكبة ليرا على بعد أكثر من 2000 سنة ضوئية من الأرض، ولكن في الأمسيات الصافية خلال فصل الصيف، يمكن لمراقبي السماء رؤيته باستخدام المنظار.

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السدم الكوكبية، التي لا علاقة لها بالكواكب على الرغم من اسمها، عادة ما يكون لها هيكل دائري وسميت بهذا الاسم لأنها كانت تشبه في البداية الأقراص التي تتشكل منها الكواكب عندما اكتشف الفلكي الفرنسي تشارلز ميسييه واحدًا منها لأول مرة في عام 1764.

اكتشف ميسييه والفلكي داركييه دي بيليبوا السديم الدائري في عام 1779.

تعتبر بعض السدم حضانات نجمية حيث تولد النجوم. تم إنشاء السديم الحلقي عندما بدأ نجم يحتضر، يسمى القزم الأبيض، في التخلص من طبقاته الخارجية في الفضاء، مما أدى إلى إنشاء حلقات متوهجة وسحب الغاز المتوسعة.

وأضاف روجر ويسون، في مقال له: “كوداع أخير، يتأين النواة الساخنة هذا الغاز المطرود أو يسخن، ويستجيب السديم بانبعاث ملون من الضوء”. مشاركة مدونة ناسا حول أحدث ملاحظات ويب عن السديم الحلقي. “إنه يطرح السؤال: كيف يمكن لنجم كروي أن يخلق مثل هذه الهياكل غير الكروية المعقدة والحساسة؟”

استخدم ويسون وفريقه الدولي المسمى ESSENcE، والذي يرمز إلى النجوم المتطورة وسدمها في عصر تلسكوب جيمس ويب الفضائي، كاميرا ويب القريبة من الأشعة تحت الحمراء وأداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة لالتقاط تفاصيل غير مسبوقة يمكن أن تساعدهم على فهم المزيد حول كيفية تطور السدم الكوكبية مع مرور الوقت. .