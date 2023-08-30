قيرغيزستان تقرر حظر تيك توك بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الأطفال

زعمت الوزارة أن TikTok فشلت في مواءمة المحتوى وإبعاد الجزء الضار بصحة الأطفال ونموهم، مما يدفعهم نحو سلوكيات محفوفة بالمخاطر

أعلنت قيرغيزستان يوم الأربعاء عن قرارها حظر منصة مشاركة الفيديو تيك توك المستخدمة على نطاق واسع، في خطوة تأتي لمعالجة مخاوف بشأن سلامة الأطفال.

واتهمت الدولة الواقعة في آسيا الوسطى التطبيق بتعزيز الإدمان بين الأطفال وتشكيل مخاطر على صحتهم العقلية.

وكشفت وزارة الثقافة في قيرغيزستان عن نواياها في بيان رسمي، مستشهدة برسائل عديدة من المنظمات المعنية حول الآثار الضارة للمنصة.

وشددت الوزارة على أن TikTok يغرق المستخدمين، وخاصة المراهقين، في عالم افتراضي من مقاطع الفيديو القصيرة. غالبًا ما تؤدي هذه المقاطع إلى قيام المراهقين بتقليد الأفعال التي قد تهدد حياتهم والموضحة في مقاطع الفيديو.

علاوة على ذلك، زعمت الوزارة أن TikTok فشلت في مواءمة المحتوى وإبعاد الجزء الضار بصحة الأطفال ونموهم، مما يدفعهم نحو سلوكيات محفوفة بالمخاطر.

TikTok، وهي منصة تضم ما يقرب من مليار مستخدم شهريًا، لم تصدر بعد ردًا على الحظر الوشيك.

AP Photo/Martin Meissner, File يُقام معرض TikTok في معرض Gamescom لألعاب الكمبيوتر في مدينة كولونيا بألمانيا

تعكس هذه الخطوة اتجاهًا شوهد في العديد من البلدان حيث أدت المخاوف بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال إلى تشديد اللوائح. والمملكة المتحدة وفرنسا من بين الدول التي اتخذت تدابير في هذا الاتجاه.

ومع ذلك، فإن قرار قيرغيزستان بتقييد TikTok يأتي على خلفية الانتقادات لحملتها الأخيرة على وسائل الإعلام المستقلة. وأثارت هذه الخطوة مخاوف بين جماعات حقوق الإنسان، التي تعتبرها حملة قمع أوسع نطاقا ضد حرية التعبير.

AP Photo/Vladimir Voronin أشخاص يحتجون خلال مسيرة ضد نتائج التصويت البرلماني في بيشكيك، قيرغيزستان، في 5 أكتوبر 2020.

خضع تطبيق TikTok لرقابة مشددة عالميًا لأسباب مختلفة، بدءًا من الانتهاكات المزعومة لقواعد خصوصية البيانات وحتى حظره في الهند. كما دفعت علاقة التطبيق بالصين الى مزيد من الرقابة من جانب الغرب.

وعلى الرغم من أنها مملوكة لشركة ByteDance الصينية، إلا أن TikTok تنفي أنها تخضع لسيطرة بكين المباشرة.