إيلون ماسك يعلن عن توفير إمكانية إجراء مكالمات صوتية وفيديو عبر منصة "إكس"

مستخدمو منصة "إكس" سيتمكنوا من إجراء مكالمات صوتية وفيديو عن طريق المنصة دون الحاجة إلى مشاركة أرقام جوالاتهم

أعلن إيلون ماسك مالك منصة "إكس" (تويتر سابقا ) أن منصة التواصل الاجتماعي ستتيح مستقبلا إمكانية إجراء مكالمات صوتية ومرئية. وقال أنّ مستخدمو منصة "إكس" سيتمكنوا من إجراء مكالمات صوتية وفيديو عن طريق المنصة دون الحاجة إلى مشاركة أرقام جوالاتهم.

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وأوضح "ماسك" أن المكالمات الصوتية والأخرى عبر الفيديو ستتوافر لدى "إكس"، عبر الحواسب المكتبية والجوالات العاملة بأنظمة التشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

ومنذ استحواذ "ماسك" على "إكس" مقابل 44 مليار دولار في العام الماضي أجرى عدة تغييرات على المنصة تشمل توسيع خدماتها.

وأعلن ماسك والمديرة العامة الجديدة للمنصة ليندا ياكارينو في يوليوز المنصرم تغيير اسم "تويتر" إلى "إكس" واستبدال شعار الطائر الأزرق بحرف “إكس” أبيض، مؤكدين أن الشبكة ستصبح تطبيقا شاملا متنوع الأغراض مستوحى من منصة "وي تشات" في الصين، تتيح لمستخدميها التواصل الاجتماعي وإدارة شؤونهم المالية في آن واحد.