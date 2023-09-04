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الإماراتي سلطان النيادي يعود إلى الأرض بعد أطول مهمة لرائد عربي في الفضاء

i24NEWS

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جاكسونفيل، فلوريدا - 04 سبتمبر: تمت مساعدة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي على الخروج من المركبة الفضائية SpaceX Dragon Endeavour على متن سفينة الاسترداد SpaceX MEGAN
NASA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPجاكسونفيل، فلوريدا - 04 سبتمبر: تمت مساعدة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي على الخروج من المركبة الفضائية SpaceX Dragon Endeavour على متن سفينة الاسترداد SpaceX MEGAN

عاد سلطان النيادي إلى كوكب الأرض على متن كبسولة "دراغن" لشركة "سبايس إكس"، بعد أن أنجز أطول مهمّة لرائد فضاء عربي في محطة الفضاء الدولية.

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة أنباء الإمارات "وام"، أن رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي (الملقّب بسلطان الفضاء) قد عاد، صباح الاثنين، إلى كوكب الأرض على متن كبسولة "دراغن" لشركة "سبايس إكس"، بعد أن أنجز أطول مهمّة لرائد فضاء عربي في محطة الفضاء الدولية.

https://twitter.com/i/web/status/1698597700915089470

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وكان سلطان النيادي، قد غادر، أمس الأحد، محطة الفضاء الدولية، في اتجاه العودة إلى الأرض. وقال في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "للفضاء.. لن أقول وداعا بل إلى اللقاء"، وأضاف: "إلى اللقاء بمهمة جديدة في محطة الفضاء الدولية أو في وجهة أبعد".

https://twitter.com/i/web/status/1698252564121182526

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وكان النيادي (41 عاماً) غادر إلى محطة الفضاء الدولية في مطلع آذار/مارس المنصرم في صاروخ "فالكون 9" من شركة "سبايس اكس". كما أنه أصبح أول رائد فضاء عربي يغادر محطة الفضاء الدولية لنحو ست ساعات وثلاثين دقيقة.

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كما أظهرت مشاهد أخرى خروج النيادي من المركبة إلى سفينة الإنقاذ ملوّحًا بيده ثمّ جلوسه على كرسي متحرّك بمساعدة شخصين، تمهيدًا لنقله إلى مرفق طبي للتأكد من أن وضعه الصحّي جيّد.

Joel KOWSKY / NASA / AFP
Joel KOWSKY / NASA / AFPرائد فضاء روسكوزموس أندريه فيديايف، ورائد فضاء ناسا وارن "وودي" هوبورغ، ورائد فضاء ناسا ستيفن بوين، ورائد الفضاء الإماراتي (الإمارات العربية المتحدة) سلطان النيادي، داخل مركبة الفضاء SpaceX Dragon Endeavour على متن مركبة SpaceX Recovery.

وأصبح النيادي رابع رائد فضاء متحدر من دولة عربية، وثاني إماراتي يشارك في مهمة فضائية بعد هزاع المنصوري الذي أمضى ثمانية أيام في محطة الفضاء الدولية في أيلول/سبتمبر 2019.

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