الإماراتي سلطان النيادي يعود إلى الأرض بعد أطول مهمة لرائد عربي في الفضاء

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة أنباء الإمارات "وام"، أن رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي (الملقّب بسلطان الفضاء) قد عاد، صباح الاثنين، إلى كوكب الأرض على متن كبسولة "دراغن" لشركة "سبايس إكس"، بعد أن أنجز أطول مهمّة لرائد فضاء عربي في محطة الفضاء الدولية.

