الأولمبياد الدولي للمعلوماتية للشبان 2023: المنتخب الإسرائيلي يفوز بميدالية ذهبية وشهادة امتياز

فاز المنتخب الإسرائييل بميدالية ذهبية وشهادة امتياز في الدورة 35 للأولمبياد الدولي للمعلوماتية للشبان 2023 في هنغاريا، بمشاركة 360 طالباً وطالبة يمثلون 90 دولة حول العالم، ليصبح أكبر انجاز يحققه المنتخب الإسرائيلي في هذا الاولمبياد منذ ان بدأت إسرائيل المشاركة فيه في العام 1997.

