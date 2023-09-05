الأولمبياد الدولي للمعلوماتية للشبان 2023: المنتخب الإسرائيلي يفوز بميدالية ذهبية وشهادة امتياز

بمشاركة 360 طالباً وطالبة يمثلون 90 دولة حول العالم، ليصبح أكبر انجاز يحققه المنتخب الإسرائيلي في هذا الاولمبياد منذ ان بدأت إسرائيل المشاركة فيه في العام 1997

فاز المنتخب الإسرائييل بميدالية ذهبية وشهادة امتياز في الدورة 35 للأولمبياد الدولي للمعلوماتية للشبان 2023 في هنغاريا، بمشاركة 360 طالباً وطالبة يمثلون 90 دولة حول العالم، ليصبح أكبر انجاز يحققه المنتخب الإسرائيلي في هذا الاولمبياد منذ ان بدأت إسرائيل المشاركة فيه في العام 1997.

https://twitter.com/i/web/status/1698962341809758390 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

ويستهدف أولمبياد المعلوماتية الدولي، طلبة المرحلة الثانوية الموهوبين في مجال علم المعلوماتية على مستوى العالم، ويقام مرة كل عام ولمدة 8 أيام، وتقوم إحدى الدول سنوياً باستضافة المسابقة وإعداد الأسئلة النظرية والعملية، حيث يتم اختبار مهارات الطلاب مع حل المشكلات الحيوية في مختلف فروع علم المعلوماتية، وحصل الطالب أديب الشهري، في الصف الثاني الثانوي من تعليم الشرقية، على شهادة تقدير، وشهادة مماثلة للطالب عيسى الموسى، في الصف الثاني الثانوي من تعليم الأحساء.