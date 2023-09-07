طفرة علمية: باحثون إسرائيليون ينشئون نماذج أجنة بشرية كاملة

يقدم نموذج الجنين البشري المشتق من الخلايا الجذعية طريقة أخلاقية ومتاحة للنظر في المرحلة الأولى من التكوين الجنيني التي تعتبر صندوقا أسود

حقق فريق من الباحثين في معهد وايزمان للعلوم طفرة علمية من خلال تمكنهم من تطوير نماذج لأجنة بشرية كاملة من الخلايا الجذعية خارج الرحم حتى اليوم الرابع عشر.

ويعتقد العلماء أن هذه النماذج التي تم إنشاؤها بدون بويضات أو حيوانات منوية تفتح طرقًا جديدة للبحث في أسباب العقم. يشتمل الجنين الاصطناعي على جميع الهياكل والأجزاء المكونة لمرحلته، بما في ذلك المشيمة.

وقال البروفيسور يعقوب حنا، الذي قاد البحث، إنه يمكن أن يلقي ضوءا جديدا على المرحلة المبكرة للجنين المبكر التي يصعب للغاية دراستها.

وقال حنا: "الدراما (الأساسية) تحدث في الشهر الأول، أما الأشهر الثمانية المتبقية من الحمل فهي في الأساس الكثير من النمو".

"لكن هذا الشهر الأول لا يزال بمثابة صندوق أسود إلى حد كبير. يقدم نموذج الجنين البشري المشتق من الخلايا الجذعية طريقة أخلاقية ومتاحة للنظر في هذا الصندوق. إنه يحاكي بشكل وثيق تطور جنين بشري حقيقي، ولا سيما ظهور هندسته المعمارية الرائعة.”

تحاكي النماذج الاصطناعية العملية التي يكتسب بها الجنين المبكر جميع الهياكل التي يحتاجها لبدء تحوله إلى جنين، مما قد يساعد المتخصصين الطبيين في البحث عن المضاعفات المحتملة في الأسابيع الأولى من الحمل.

وأوضح حنا: "تحدث العديد من حالات فشل الحمل في الأسابيع القليلة الأولى، وغالبًا قبل أن تعرف المرأة أنها حامل".

"وهذا أيضًا هو الوقت الذي تنشأ فيه العديد من العيوب الخلقية، على الرغم من أنه يتم اكتشافها في وقت لاحق. ويمكن استخدام نماذجنا للكشف عن الإشارات البيوكيميائية والميكانيكية التي تضمن التطور السليم في هذه المرحلة المبكرة، والطرق التي يمكن أن يسوء بها هذا التطور.