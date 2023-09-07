دراسة يابانية: التعرض لشاشات الأجهزة الإلكترونية يؤخر نمو عقول الأطفال

أظهرت الدراسة وجود صلة بين النمو العقلي وزمن تعرض الأطفال للشاشات في مرحلة الطفولة المبكرة، حيث تبين أن مشاهدة الأجهزة الإلكترونية بالنسبة للأطفال

أجرى فريق بحثي مشترك من جامعتي "هاماماتسو" و"توهوكو" في اليابان، أن كثرة التعرض لشاشات الأجهزة الإلكترونية من لدن الأطفال يقترن بتأخر نمو الوظائف العقلية في مراحل لاحقة، وقامت الدراسة بقياس النمو العقلي للأطفال في الفئة العمرية ما بين سنتين إلى أربعة سنوات في خمس مجالات رئيسية تتعلق بالتواصل والمهارات الحركية والحركات الدقيقة وحل المشكلات ثم المهارات الشخصية والاجتماعية.

وبحسب الدراسة اختبر الفريق البحثي 7 آلاف و97 أما وأطفالهن لقياس زمن تعرض هؤلاء الأطفال لشاشات الأجهزة الإلكترونية في مرحلة الطفولة المبكرة من خلال استبيان لتحديد زمن مشاهدة هؤلاء الأطفال للتليفزيون والكمبيوترات اللوحية والهواتف المحمولة وشاشات ألعاب الفيديو وغيرها.

كما أظهرت الدراسة وجود صلة بين النمو العقلي في هذه المجالات وزمن تعرض الأطفال للشاشات في مرحلة الطفولة المبكرة، حيث تبين أن مشاهدة الأجهزة الإلكترونية بالنسبة للأطفال في عمر سنة واحدة، يؤدي إلى تأخر نموهم العقلي في عمر عامين في جميع المجالات باستثناء المهارات الحركية، وعندما يبلغون سن أربع سنوات، يحدث لهم تأخر في عدة مجالات من بينها التواصل وحل المشكلات.

وعليه، فقد تبين من خلال الدراسة التي نقلها الموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث أن نسبة الأطفال الذين تعرضوا لشاشات الأجهزة الإلكترونية أقل من ساعة يوميا بلغت 48.5 بالمئة، ونسبة من تعرضوا للشاشات أقل من ساعتين بلغت 29.5 بالمئة، ثم من ساعتين إلى أربع ساعات 17.9 بالمئة، بينما بلغت نسبة من تعرضوا للشاشات لفترات أربع ساعات فأكثر 4.1 بالمئة.