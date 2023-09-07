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الولايات المتحدة وبريطانيا تفرضان عقوبات على 11 روسيا بسبب جرائم سيبرانية

i24NEWS

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انعكاس شعار وزارة الأمن الداخلي في نظارات محلل للأمن السيبراني في مركز المراقبة والتحذير التابع لمرفق الدفاع الإلكتروني السري التابع لوزارة الأمن الداخلي في أيداهو فولز.
AP Photo/Mark J. Terrill 2011©انعكاس شعار وزارة الأمن الداخلي في نظارات محلل للأمن السيبراني في مركز المراقبة والتحذير التابع لمرفق الدفاع الإلكتروني السري التابع لوزارة الأمن الداخلي في أيداهو فولز.

تنظيم هجمات إلكترونية على المستشفيات البريطانية والبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك السلطات المحلية والشركات والمدارس، كما منعتهم من دخول أراضيها

ذكرت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، على موقعها الإلكتروني، أن "الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 11 روسياً في إجراءات تتعلق بجرائم إلكترونية" في ما فرضت بريطانيا عقوبات على الموطنين الروس الـ11 معتبرةً أنهم متورطون في تنظيم هجمات إلكترونية على المستشفيات البريطانية والبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك السلطات المحلية والشركات والمدارس، كما منعتهم من دخول المملكة المتحدة، وسيتم تجميد أرصدتهم في البلاد في حال اكتشافها.

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وكشفت القائمة السوداء المحدثة التي نشرتها مديرية العقوبات المالية في المملكة المتحدة، عن بيانات 11 شخصاً والمهام التي قاموا بها في المجموعات السيبرانية "تريكبوت" و"كونتي".

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وأكدت الحكومة البريطانية أن الأفراد المدرجين في قائمة العقوبات كجزء من المجموعات السيبرانية، تلقوا ما لا يقل عن 180 مليون دولار كفدية من ضحاياهم في جميع أنحاء العالم ونحو 27 مليون جنيه إسترليني (33.7 مليون دولار) من 149 ضحية في المملكة المتحدة.

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