مع وقوع زلزال المغرب المدمر، تغريدات العالم الهولندي تثير الذعر مجددا، فهل تنبأ بوقوعه قبل أيام؟

العالم الهولندي كان كتب تغريده قبل أيام تنبأ خلالها بوقوع زلزال مدمر يتجاوز الثماني درجات وهو أحد الزلازل الأكثر تدميرا

أثار عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس الجدل مجددا بعد وقوع الزلزال المدمر في المغرب والذي أودى بحياة المئات، وذلك بعد أن كان تنبأ بوقوع الهزة قبل أيام. وقال العالم في تغريده له اليوم :"لسوء الحظ، أدى هذا الرد الزلزالي إلى مقتل مئات الأشخاص في المغرب. لقد ناقشت هندسة الكواكب هذه في الثالث من ايلول/سبتمبر".

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وقال هوغربيتس في تغريدة قبل أيام في حسابه على منصة "اكس" تويتر سابق :"اليوم يتقارب اقترانان كوكبيان مع عطارد والزهرة مع اقترانين قمريين مع المشتري وأورانوس. وفي 6 ايلول/سبتمبر، حدث تقارب آخر مع عطارد والزهرة. أتوقع مجموعة من الهزات القوية قريبًا. 5 إلى 7 سبتمبر".

وأسفر الزلزال المدمر الليلة عن مقتل وإصابة المئات متسببا بأضرار مادية جسيمة في مدينة مراكش وفي مدن أخرى، وبلغت درجة الزلزال وفقا للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرياض 7 درجات على مقياس ريختر وذكر ان مركزه يقع في إقليم الحوز. وهو أقوى زلزال يضرب المملكة.

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وعاد العالم الهولندي لتحذيراته المرعبة منذ نحو أسبوعين، وكان حذر من زلزال قد تتخطى قوته 8 درحات بمقياس ريختر، وذلك بسبب الاصطفاف بين الأرض وكل من كوكبي المريخ ونبتون، وكذلك الهندسة القمرية مع نفس الكوكبين.وحذر العالم من أن الأرض تتحرك ببطء بين المريخ ونبتون، وأكد على أنه كان قد أشار إلى هذه الهندسة منذ تشرين ثاني/نوفمبر الماضي. وتوقع نشاطا زلزاليا ضخما وفرصة لحدوث هزة أرضية عنيفة قد تتخطى الـ8 درجات، بحسب مستويات الضغط التكتوني. وقال العالم إنه اذا وقع :"ذلك خلال الـ24 ساعة القادمة أو الأسابيع القليلة المقبلة، فسيكون الخامس من حيث الحجم خلال 20 عامًا.. لذلك فهو ليس مجرد حدث زلزالي".