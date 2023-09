مع وقوع زلزال المغرب المدمر، تغريدات العالم الهولندي تثير الذعر مجددا، فهل تنبأ بوقوعه قبل أيام؟

أثار عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس الجدل مجددا بعد وقوع الزلزال المدمر في المغرب والذي أودى بحياة المئات، وذلك بعد أن كان تنبأ بوقوع الهزة قبل أيام. وقال العالم في تغريده له اليوم :"لسوء الحظ، أدى هذا الرد الزلزالي إلى مقتل مئات الأشخاص في المغرب. لقد ناقشت هندسة الكواكب هذه في الثالث من ايلول/سبتمبر".

