كيف وقع زلزال المغرب المدمر جيولوجيا؟ وما هي أسبابه؟

الزلزال العنيف الذي ضرب مناطق وسط المغرب يعتبر نادرا نسبيا ومدمرا جدا ادى الى مصرع عدد كبير من المغاربة وأضرار مادية جسيمة

الزلزال المدمر والنادر الذي ضرب المغرب ليلة الجمعة السبت ملحقا بأكثر من 1300 قتيل ومئات الاصابات وأضرار في المباني في مدينة مراكش التاريخية والقرى في جبال الأطلس، هذا وتطرق تقرير في سكاي نيوز عربية الى أسباب وقوع هذا الزلزال.

وبحسب ما تحدث به أستاذ الجيولوجيا والبيئة والتغيرات المناخية أحمد ملاعبة الى أسباب وقوع الزلزال فإن هذا الزلزال العنيف الذي وقع في إقليم الحوز هو "زلزال تكتوني بسبب تحرك الصفيحة الإفريقية ضد الصفيحة الأوراسية" وتابع :"عادة ما تتحرك هاتان الصفيحتان ضد بعضهما البعض على أطراف البحر المتوسط في الشمال والجنوب".

وقال هذا العالم بأن الحركة "كانت أكثر باتجاه الشمال الغربي، نحو المغرب وهناك فوالق باتجاه مراكش واقليم الحوز الكبير الذي يبلغ عدد سكانه نصف مليون...هناك فالق شمالي غربي وهو من أنواع الفوالق المعكوسة وهناك فالق آخر في الشرق".

وذكر الباحث أن "حركة حدثت على صدع مائل عكسي شديد الانحدار وضرب الشمال الغربي أو صدع مائل عكسي منحدر ضحل يضرب الشرق" وتابع :"منطقة اجهاد الصدع قدرت بـ 30 كلم في 20 كلم". واضاف العالم بأن "الطاقة اجتمعت في هذه المنطقة وهي منطقة تكتونيا ليست نشطة ولكنها سجلت زلازل في 1960 و2004 بالقرب منها".

الموقع الذي كان مركز الزلزال :"يقع بين السلسلة السفلية والسلسلة العلوية من جبال الأطلس وهي أرض منبسطة، وهي بالعادة لا يتوقع حدوث زلازل بها، الطاقة الكامنة تجمعت على أسطع هذه الصدوع الكبيرة وتحركت وسبب الزلازل المباغت". وذكر أن "معظم الزلازل في المغرب ترتبط بالحركة على حدود هذه الصفائح". وبحسب العالم وقع زلزالين :"الأول بقوة 7 درجات والثاني بقوة اقل من 5 درجات". وشدد على أنه "ليس من المتوقع حدوث زلزال آخر بسبب انخفاض قوة الزلزال".

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