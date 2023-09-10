إسرائيل: دراسة أثرية لحجارة العبيدية الملساء تسلط الضوء على تطور الصناعة الأشولينية

واكتشف فريق البحث أن كرات الحجر الجيري تم تقطيعها عمدًا، حيث أن جعل سطحها أكثر نعومة يتطلب مهارات تقطيع استثنائية وتحديد هدف واضح مسبقًا

كشف تقرير علمي في واينت عن حيرة العلماء أمام مشهد حجارة كروية كبيرة من الحجر الجيري، تتميز بهندسة متقدمة وزادهم حيرة الجهل بالغرض الذي لأجله تم تصميم هذه الحجارة، على هذه الشاكلة.

تُعتبر الكرات الحجرية من أروع الألغاز الأثرية. امتد استخدامها لأطول فترة زمنية، وهي تظهر في مواقع مختلفة في جميع أنحاء أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط. وتكهنت بعض الدراسات باحتمال استخدام الأجسام شبه الكروية كمقاليع، وأشار بعضها إلى احتمال استخدامها في استخراج نخاع العظم.

في إسرائيل، اكتشفت هذه الحجارة في موقع العبيدية، الواقع في وادي الأردن جنوب طبريا، حيث استقر البشر الأوائل قبل حوالي 1.4 مليون سنة.

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وتشير دراسة أجراها مجموعة باحثين من الجامعة العبرية في القدس وكلية تل حاي وباحثين من معهد IPHES في جامعة روفيرا فيرجيلي في إسبانيا (معهد علم البيئة القديمة البشرية والتطور الاجتماعي ( IPHES-CERCA) وجامعة روفيرا وفيرجيلي)، في محاولة للوقوف على مهارات أشباه البشر القدامى، الذين ابتكروا الكرات الحجرية الغامضة.

وفي سعيهم لفهم كنه تلك الحجارة لجأ العلماء إلى طرق مبتكرة لتحليل النماذج ثلاثية الأبعاد للأجرام الشبه الكروية، وتم تحليل مجموعة 150 كرة من الحجر الجيري من موقع العبيدية الذي يعود إلى عصور ما قبل التاريخ، دون الإضرار بها.

استخدم الباحثون بعد ذلك برنامجًا مخصصًا تم تطويره في المختبر لحساب الزوايا السطحية للكرات الحجرية، حيث يقع مركز كتلتها وانحناء سطح كل كرة. ووجد الباحثون أيضًا طريقة جديدة لحساب مدى تشابه الأجسام الشبه الكروية المختلفة في مراحل الإنتاج المختلفة للكرة، وأجروا تحليلًا لندوب التقطيع على سطح كل كرة من الحجر الجيري لتحديد كيفية تشكيلها.

تعتبر الآثار الموجودة في العبيدية على أنها أقدم دليل على الثقافة الأشولينية أو آشولية للصناعة الحجرية، وهي مرحلة صناعية مرتبطة بالعصر الحجري القديم السفلي خارج أفريقيا، مما يجعلها موقعًا حيويًا لدراسة تطور الصناعة الأشولينية بين أشباه البشر الأوائل.

واكتشف فريق البحث أن كرات الحجر الجيري تم تقطيعها عمدًا، حيث أن جعل سطحها أكثر نعومة يتطلب مهارات تقطيع استثنائية وتحديد هدف واضح مسبقًا. هذا الاكتشاف يدفع العلماء نحو مراجعة المعتقدات الموجودة حول قدرات أشباه البشر الأوائل.