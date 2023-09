إسرائيل: دراسة أثرية لحجارة العبيدية الملساء تسلط الضوء على تطور الصناعة الأشولينية

كشف تقرير علمي في واينت عن حيرة العلماء أمام مشهد حجارة كروية كبيرة من الحجر الجيري، تتميز بهندسة متقدمة وزادهم حيرة الجهل بالغرض الذي لأجله تم تصميم هذه الحجارة، على هذه الشاكلة.

تُعتبر الكرات الحجرية من أروع الألغاز الأثرية. امتد استخدامها لأطول فترة زمنية، وهي تظهر في مواقع مختلفة في جميع أنحاء أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط. وتكهنت بعض الدراسات باحتمال استخدام الأجسام شبه الكروية كمقاليع، وأشار بعضها إلى احتمال استخدامها في استخراج نخاع العظم.

في إسرائيل، اكتشفت هذه الحجارة في موقع العبيدية، الواقع في وادي الأردن جنوب طبريا، حيث استقر البشر الأوائل قبل حوالي 1.4 مليون سنة.