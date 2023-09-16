علماء يابانيون يكتشفون تغييرا جيولوجيا هاما تسبب به زلزال المغرب، فما هو؟

العلماء اليابانيون توصلوا الى استنتاجاتهم الهامة بعد حصولهم على بيانات من القمر الصناعي الياباني "دايتشي 2"

التحليلات العلمية حول زلزال المغرب المدمر والمفاجئ تتواصل، في ظل حقيقة وقوعه بصورة مفاجئة وغير متوقعه، حيث أكد باحثون يابانيون من هيئة المعلومات الجيو فضائية اليابانية، أن زلزال الحوز الذي وقع قبل أسبوع وبقوة سبعة درجات على مقياس ريختر، رفع مستوى الأرض بنحو 20 سنتيمترا بالقرب من مركز الزلزال.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا" توصل الباحثون الى هذه الاستنتاجات في التحليل بعد استخدامهم بيانات من القمر الاصطناعي "دايتشي 2" للأرصاد للأرضية، وأشاروا إلى أن الأرض ارتفعت في منطقة قريبة من الزلزال بما يبلغ 20 سنتيمترا، وانخفضت بما يصل الى 7 سنتميترات في الجنوب.

وتوصل البحث الى استنتاج بأن كتلتين أرضيتين بمحاذاة صدع، دفع بعضهما بعضاً، فيما انزلقت إحداهما فوق الأخرى.البروفيسور ياغي يوجي من جامعة تسوكوبا اليابانية درس الشكل الذي تحرك به الصدع بالاعتماد إلى بيانات زلزالية من أنحاء العالم، حيث اكتشف أن تشقق الصدع استمر لنحو سبع ثوانٍ، وانتشر إلى أعلى في اتجاه شرقي-جنوبي شرقي من مركز الزلزال.