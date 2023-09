بعد انجازه لأطول مهمة فضائية في تاريخ العرب: عودة رائد الفضاء سلطان النيادي إلى أرض الامارات

منذ بداية التحضيرات التي استمرت 5 سنوات إلى العيش أكثر من 180 يوماً في الفضاء، كانت هذه المهمة من أجمل التجارب التي مرت في حياتي"

عاد رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى أرض البلاد، اليوم الإثنين، عقب إنجازه لأطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، حيث قضى 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية، نفذ خلالها 200 مهمة بحثية علمية.

وقبل ساعات من العودة إلى الإمارات، نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، فيديو استحضر فيه بعض التجارب والمواقف التي مرّ بها خلال مهمته التاريخية على متن المحطة الدولية، ورحلة عودته إلى الأرض.

وقال النيادي في تغريدته على موقع "إكس”: "نستودعكم الله.. إلى الإمارات الحبيبة" وتابع "منذ بداية التحضيرات التي استمرت 5 سنوات إلى العيش أكثر من 180 يوماً في الفضاء، كانت هذه المهمة من أجمل التجارب التي مرت في حياتي"، مضيفاً "بعد الرجوع إلى الأرض، حان الآن موعد العودة إلى الوطن.. أشوفكم على خير في دار زايد".

جدير بالذكر أن سلطان النيادي عاد إلى الأرض في 4 سبتمبر/ أيلول الجاري، على متن مركبة "سبيس إكس كرو دراغون إنديفور"، برفقة زملائه طاقم "كرو 6".