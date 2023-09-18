ما الذي يخفيه اجتماع نتنياهو وماسك لجمهور مواقع التواصل الاجتماعي؟

من المرتقب أن يجتمع نتنياهو وماسك هذا المساء لمناقشة عدد من المواضيع الهامة

من المتوقع أن يجتمع رئيس الحكومة الإسرائيلية مساء اليوم الاثنين مع ايلون ماسك ، وسيتركز الاجتماع بين الاثنين حول تكنلوجيا الذكاء الإصطناعي، ماسك هو مؤسس شركة تسيلا وصاحب منصة"إكس"، معروف كشخصية مثيرة للجدل في الولايات المتحدة.

وأعلن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية أن الجانبين سيتحدثان عن الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن يعلن نتنياهو خلال زيارته الى الولايات المتحدة عن إقامة نظام وطني في مجال الذكاء الاصطناعي، على غرار مركز السايبر الوطني.

وبحسب مسؤولين مطلعين على التجهيزات للزيارة ، أنه خلال الاستعدادات لوصوله الى سان فرانسسكو لم يتم بذل مجهود دعائي حول اجتماع ماسك ونتنياهو.

ولم تتلق القنصليات في لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو تعليمات للاستفادة من الاجتماع لغرض تعزيز العلاقات مع عالم الهايتك المحلي، وتلقى الدبلوماسيون تعليمات إدارية ولوجستية كالعادة، لكنهم لم يتلقوا معلومات مفصلة عن الاجتماع ومحتوياته، ولا أدوات الاستفادة منه إعلامياً ومالياً.