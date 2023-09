أجسام غريبة وغامضة تثير الذعر والحيرة في المكسيك، هل هي لكائنات فضائية؟

اثارت بقايا محنطة لمخلوقات غريبة عمرها نحو 1800 عام عثر عليها في البيرو الذعر والحيرة في المكسيك وفي أنحاء العالم، هذا وأكد علماء أن الحمض النووي للجسمين الذين اكتشفا من نوع غريب وهو غير بشري، وعرضت هذه الأجسام الغريبة والغامضة أمام البرلمان المكسيكي.

