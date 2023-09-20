أجسام غريبة وغامضة تثير الذعر والحيرة في المكسيك، هل هي لكائنات فضائية؟

هذه الكائنات الفضائية قام علماء بفحصها ببث حي ومباشر الاثنين الماضي واستنتجوا ان حمضها النووي "غير بشري"

اثارت بقايا محنطة لمخلوقات غريبة عمرها نحو 1800 عام عثر عليها في البيرو الذعر والحيرة في المكسيك وفي أنحاء العالم، هذا وأكد علماء أن الحمض النووي للجسمين الذين اكتشفا من نوع غريب وهو غير بشري، وعرضت هذه الأجسام الغريبة والغامضة أمام البرلمان المكسيكي.

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وأجرى علماء مكسيكيون عدة اختبارات على "جسمين فضائيين" في عيادة "نور" الاثنين الماضي، ونقلوا العملية كلها في بث خي ومباشر عبر قناة اليوتيوب للصحافي وباحث الأجسام الطائرة الفضائية المجهولة حايما ماوسن.

في نهاية الاختبارات، قال خوسيه زالسا بينيتا، مدير معهد أبحاث العلوم الصحية بوزارة البحرية المكسيكية، قال إن الدراسة أثبتت أن هذه "الجثث" ليست من صنع الإنسان. بالإضافة إلى ذلك، لوحظ أن إحداهما "بدت حاملا"، حيث لوحظ وجود كتل غريبة داخل بطنها.

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وزعم بينيتا: "أستطيع أن أؤكد أن هذه الجثث لا علاقة لها بالبشر". النتائج التي يُزعم أنه تم الكشف عنها في كوسكو، بيرو في عام 2017، كانت لها رؤوس ممدودة، وثلاثة أصابع في كل يد. ادعى موسن أن لديهم عظام قوية وخفيفة وليس لديهم أسنان. ما يقرب من ثلث الحمض النووي الخاص بهم "مجهول" وزعم أن هذه المخلوقات ليست جزءًا من تطورنا الأرضي.

وقال الباحث في الأجسام الطائرة المجهولة: "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها عرض حياة خارج كوكب الأرض علناً وأعتقد أنه دليل واضح على أننا نتعامل مع كائنات غير بشرية لا علاقة لها بأي نوع آخر في عالمنا"، لكن الكثيرين عبروا عن تشككهم بخصوص هذا الكشف.

من بين المتشككين البارزين كان بروفيسور بريان كوكس، والذي دعا إلى إرسا عينة إلى شركة التكنلوجيا الحيوية 23andMe للتحقق بشكل مستقل من العينات والكشف عما إذا كانت كائنات فضائية بالفعل، وقال في حديث إعلامي :"إنه من غير المرجح أن يشبهنا كائن ذكي تطور على كوكب آخر". وفي الوقت نفسه الذي تجري فيه التحقيقات والاختبارات في المكسيك، فإنهم في البيرو غاضبون من أن الكائنات التي تعود لنحو 1800 عام أخذها الصحافي المكسيكي دون علمهم وفتحوا تحقيقا جنائيا بحقه.