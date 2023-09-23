عالم الزلازل الهولندي يتوقع مجددا وقوع زلزال قوي ومدمر، لكن متى ؟ وأين؟

هذا الزلزال متوقع حدوثة خلال الأيام القريبة وسيكون بقوة كبيرة ومدمرة

أشعل عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغريتيش الجدل مجددا في مواقع التواصل الاجتماعي بعد توقعات جديدة حول زلزال مدمر بقوة كبيرة ومدمرة، وقال عبر منشور في حسابة على منصة "اكس" (تويتر سابق) إن :"الشكل ’إم’ يمثل زلزالا قويا، المناطق المحددة لوقوعه تقريبية.

https://twitter.com/i/web/status/1705645164327297325 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وجاء في منشور آخر له في موقع الهيئة الجيولوجية SSGEOS التابع لها أن "تقلبات قوية جدا يمكن، يمكن أن تصل قوة النشاط الزلزالي الى 7.5 درجة أو أكثر". وذكر في تحذير آخر بنفس الموقع "اقتران المريخ وعطارد والمشتري في 22 ايلول/سبتمبر يمكن أن يؤدي الى هزة قوية في وقت لاحق في 23 أو 24 أيلول/سبتمبر".

https://twitter.com/i/web/status/1705492133132558370 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وأضاف التحذير أنه "من المرجح وقوع مجموعات من الهزات القوية ما بين 26 حتى 28 أيلول/سبتمبر يمكن أن تصل قوتها الى 6 درجات على سلم ريختر، وشمل التحذير عدة احتمالات لقوة الزلزال القوي المتوقع، وحدد أن النسبة ما بين 50% حتى 70% لوقوع زلزال تتراوح قوته ما بين 7 حتى 8.5 درجة على سلم ريختر.