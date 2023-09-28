دبي: سيارات الأجرة الطائرة تدخل الخدمة بحلول عام 2026

وبفضل التاكسي الطائر، سيتم تخفيض مدة الرحلة المعتادة في ساعة الذروة من مطار دبي الدولي إلى نخلة الجميرا من 45 دقيقة إلى ست دقائق

في تقييم واعد، من المقرر أن تظهر سيارات الأجرة الطائرة لأول مرة في دبي بحلول عام 2026. وقال دنكان ووكر، الرئيس التنفيذي لشركة Skyports: «ستكون دبي أول مدينة (في العالم) تمتلك شبكة متطورة بالكامل من المطارات العمودية لخدمات التاكسي الجوي الدائم بحلول عام 2026».

المطار الرأسي (المطار العمودي) هو منشأة مصممة لهبوط وإقلاع الطائرات بدون طيار أو أي وسيلة نقل جوي متقدمة (AAM).

تبلغ السرعة القصوى لسيارات الأجرة الطائرة 300 كيلومتر في الساعة، ويصل مداها الأقصى إلى 241 كيلومترا. تتسع هذه الطائرة التاكسي للطيار وأربعة ركاب فقط.

Kirill KUDRYAVTSEV / AFP تم تصوير ازدحام مروري في الغالب لسيارات الأجرة ياندكس خلال يوم مشمس في موسكو، روسيا.

وبفضل التاكسي الطائر، سيتم تخفيض مدة الرحلة المعتادة في ساعة الذروة من مطار دبي الدولي إلى نخلة الجميرا من 45 دقيقة إلى ست دقائق. ستساعد وسيلة النقل الثورية الجديدة هذه على تخفيف حركة المرور المضطربة للغاية في عاصمة الإمارات.