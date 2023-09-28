تقدم علمي في محاولات استعادة الذئب التسماني المنقرض منذ نحو قرن ، فما الجديد؟

هذا النوع من الحيوانات المفترسة انقرض قبل نحو قرن ويعتبر من أكبر الحيوانات المفترسة الجرابية

ساهم لأول مرة عزل وترتيب جزئيات الحمض النووي الريبوزي (RNA) لذئب تسمانيا، المحفوظة بدرجة حرارة الغرفة في مجموعة متاحف السويد، الى استعادة جلد وعضلات هيكل لنوع منقرض . لهذه النتائج يوجد آثار على الجهود الدولية الرامية الى إحياء الأنواع المنقرضة، بما في ذلك الذئب التسماني أو الماموث الصوفي، وكذلك دراسة فيروسات الحمض النووي الريبوزي-التي تسبب بالعديد من الأمراض بين البشر.

الذئب التسماني، المعروف أيضًا باسم النمر التسماني، هو من الثدييات التي انقرضت عام 1936، ويصنف ضمن الحيوانات الجرابية، ويعتبر أكبر الحيوانات المفترسة الجرابيية في العصر الحديث.عاش الذئب التسماني في أستراليا وغينيا الجديدة، وكان آخر بقايا النوع الجرابي. انقرض الذئب التسماني بعد الاستعمار الأوروبي، ويرجع ذلك أساسًا إلى الصيد المكثف الذي تم تشجيعه على شكل مكافآت مالية.

ومن العوامل الأخرى التي ساهمت في انقراضه كانت الأمراض ووصول الكلاب وتدخل الإنسان في مجالات حياة الذئاب التسمانية. ركزت الجهود الأخيرة على انقراض الذئب التسماني، حيث لا يزال موطنه الطبيعي في تسمانيا محفوظًا إلى حد كبير، لذا فإن إستعادة هذا الحيوان المفترس الذي كانت معدته عضلية للسماح له بتناول كميات كبيرة من الطعام (ربما كتكيف مع فترات طويلة عندما يكون هناك كان نقص الغذاء) قد يساعد في تحقيق التوازن في النظام البيئي الذي تم تقويضه بعد انقراضه النهائي.

إن إستعادة ذئب تسمانيا حي ونشط لا يتطلب معرفة شاملة بجينومه (DNA) فحسب، بل يتطلب أيضًا ديناميكيات التعبير الجيني الخاصة بالأنسجة وكيفية عمل تنظيم الجينات، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال دراسة النسخ (RNA) الخاص به. وأوضح الدكتور إميليو مارمول سانشيز من مركز علم الوراثة القديم في جامعة كاليفورنيا وهو أحد مؤلفي الدراسة: "إن إحياء الذئب التسماني أو الماموث الصوفي ليس مهمة تافهة، ولكنها تتطلب معرفة متعمقة بكل من الجينوم وتنظيم النسخ لهذه الأنواع".

وقام الباحثون في الدراسة، التي نُشرت نتائجها في مجلة Genome Research، ببناء تسلسل الحمض النووي الريبوزي (RNA) للجلد والأنسجة العضلية الهيكلية لأول مرة من عينة ذئب تسمانيا عمرها 130 عامًا محفوظة في درجة حرارة الغرفة في المتحف السويدي لتاريخ الطبيعة في ستوكهولم. وأدى ذلك إلى تحديد بصمات التعبير الجيني الخاصة بالأنسجة المشابهة لتلك الموجودة في الجرابيات والمشيمة الحية.

كانت عملية اعادة بناء التسلسل الجيني ذات نوعية جيدة لدرجة أنه يمكن تحديد جزيئات الحمض النووي الريبي (RNA) التي ترمز للبروتينات الخاصة بالعضلات والجلد، مما أدى إلى شرح جينات الحمض النووي الريبوزي (RNA) والحمض النووي الريبي (microRNA). وقال البروفيسور مارك ر. فريدلاندر، من قسم البيولوجيا الجزيئية بجامعة ستوكهولم، وهو أحد مؤلفي هذه الدراسة الرائدة.

عملية استعادة التسلسل الجيني كانت بجودة عالية، ساهمت بتحديد جزيئات الحمض النووي الريبي (RNA) التي ترمز للبروتينات الخاصة بالعضلات والجلد، مما قاد إلى شرح جينات الحمض النووي الريبوزي (RNA) والحمض النووي الريبي (microRNA). وقال البروفيسور مارك ر. فريدلاندر، من قسم البيولوجيا الجزيئية بجامعة ستوكهولم، وهو أحد مؤلفي هذه الدراسة:""هذه هي المرة الأولى التي حصلنا فيها على لمحة عن وجود جينات تنظيمية خاصة بالذئب التسماني، مثل microRNA، الذي انقرض منذ أكثر من قرن مضى".