غوغل يحتفل بتماثيل موقع عين غزال في الأردن، فما الذي يميزها؟

احتفل محرك البحث غوغل اليوم بتماثيل موقع عين غزال في الأردن والتي تعود الى العصر الحجري الحديث قبل الفخاري، والحديث يدور عن مجموعة من التماثيل المصنوعة من الجص اكتشفت في الموقع عام 1974.

التماثيل تصور رجالا ونساء وأطفالا بملامح بشرية معقدة مثل العيون اللوزية والأنوف البارزة والأرجل وأصابع القدمين والأظافر الواقعية، هذه التماثيل جذبت الكثير من الاهتمام من جانب الزوار في العديد من المتاحف حول العالم والذي حضروا لمشاهدتها، من بينها متحف الأردن ومتحف الآثار الأردني والمتحف البريطاني ومتحف اللوفر في أبو ظبي.

الموقع الأثري اكتشف عام 1974 من قبل عمل بناء كانوا يعملون على طريق سريع يربط عمان مع مدينة الزرقاء، هذا الموقع كان مأهولا بالبشر من 5000 حتى 7250 قبل الميلاد، وهذه المستوطنة امتدت في أوجها حتى خلال النصف الأول من الألفية السابعة قبل الميلاد على مسافة بلغت 10 حتى 15 هكتارا، وكان يسكنها نحو 3000 شخص.

علماء الآثار عثروا على 15 تمثالا عاديا و15 تمثالا نصفيا تمت تخبئتهم بفارق زمني يقارب 200 عام بينهما، وحفظت بعناية جيدة بعد وضعها في حفر داخل أرضيات المنازل المهجورة، وحتى اليوم لم يتمكن العلماء من فهم السبب من وراء صنع النحاتين القدماء لهذه التماثيل التي دفنت بطريقة خاصة.