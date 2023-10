منح جائزة نوبل في الطب للباحثين اللذين طورا لقاح كوفيد-19

منحت جائزة نوبل للطب يوم الاثنين إلى درو وايزمان من الولايات المتحدة وكاتالين كاريكو من المجر، لجهودهما في تكنولوجيا messenger RNA (mRNA) التي مهدت الطريق للقاحات Pfizer/BioNTech وModerna Covid-19.

وقالت لجنة التحكيم في بيان إن الاثنين، اللذان تم ترشيحهما كمرشحين مفضلين، تم تكريمهما "لاكتشافاتهما المتعلقة بتعديلات قاعدة النيوكليوزيد التي مكنت من تطوير لقاحات فعالة لـ mRNA ضد كوفيد-19".