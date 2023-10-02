منح جائزة نوبل في الطب للباحثين اللذين طورا لقاح كوفيد-19

قالت لجنة التحكيم إن الثنائي، اللذين تم ترشيحهما كمرشحين مفضلين، تم تكريمهما "لاكتشافاتهما المتعلقة بتعديلات قاعدة النيوكليوزيد التي مكنت من تطوير لقاحات mRNA فعالة ضد كوفيد-19"

منحت جائزة نوبل للطب يوم الاثنين إلى درو وايزمان من الولايات المتحدة وكاتالين كاريكو من المجر، لجهودهما في تكنولوجيا messenger RNA (mRNA) التي مهدت الطريق للقاحات Pfizer/BioNTech وModerna Covid-19.

وقالت لجنة التحكيم في بيان إن الاثنين، اللذان تم ترشيحهما كمرشحين مفضلين، تم تكريمهما "لاكتشافاتهما المتعلقة بتعديلات قاعدة النيوكليوزيد التي مكنت من تطوير لقاحات فعالة لـ mRNA ضد كوفيد-19".

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وجاء في بيان صحفي أن اكتشافات الحائزين على جائزة نوبل كانت حاسمة لتطوير لقاحات mRNA فعالة ضد كوفيد-19 خلال الوباء الذي بدأ في أوائل عام 2020.

وأضافت: "من خلال النتائج الرائدة التي توصلا إليها، والتي غيرت بشكل أساسي فهمنا لكيفية تفاعل mRNA مع جهاز المناعة لدينا، ساهم الفائزون في المعدل غير المسبوق لتطوير اللقاح".