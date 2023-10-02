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منح جائزة نوبل في الطب للباحثين اللذين طورا لقاح كوفيد-19

i24NEWS

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ملف - عالم الكيمياء الحيوية المجري الأمريكي كاتالين كاريكو (يسار) والطبيب العالم الأمريكي درو وايزمان يقفان مع جوائز جائزة اليابان خلال حفل تقديم الجوائز في طوكيو.
(AP Photo/Eugene Hoshiko, Pool, File)ملف - عالم الكيمياء الحيوية المجري الأمريكي كاتالين كاريكو (يسار) والطبيب العالم الأمريكي درو وايزمان يقفان مع جوائز جائزة اليابان خلال حفل تقديم الجوائز في طوكيو.

قالت لجنة التحكيم إن الثنائي، اللذين تم ترشيحهما كمرشحين مفضلين، تم تكريمهما "لاكتشافاتهما المتعلقة بتعديلات قاعدة النيوكليوزيد التي مكنت من تطوير لقاحات mRNA فعالة ضد كوفيد-19"

منحت جائزة نوبل للطب يوم الاثنين إلى درو وايزمان من الولايات المتحدة وكاتالين كاريكو من المجر، لجهودهما في تكنولوجيا messenger RNA (mRNA) التي مهدت الطريق للقاحات Pfizer/BioNTech وModerna Covid-19.

وقالت لجنة التحكيم في بيان إن الاثنين، اللذان تم ترشيحهما كمرشحين مفضلين، تم تكريمهما "لاكتشافاتهما المتعلقة بتعديلات قاعدة النيوكليوزيد التي مكنت من تطوير لقاحات فعالة لـ mRNA ضد كوفيد-19".

https://twitter.com/i/web/status/1708780262883017166

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وجاء في بيان صحفي أن اكتشافات الحائزين على جائزة نوبل كانت حاسمة لتطوير لقاحات mRNA فعالة ضد كوفيد-19 خلال الوباء الذي بدأ في أوائل عام 2020.

وأضافت: "من خلال النتائج الرائدة التي توصلا إليها، والتي غيرت بشكل أساسي فهمنا لكيفية تفاعل mRNA مع جهاز المناعة لدينا، ساهم الفائزون في المعدل غير المسبوق لتطوير اللقاح".

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