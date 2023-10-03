الفرنسيان بيار أغوستيني وآن لويلييه والمجري فيرينس كراوس يفوزون بجائزة نوبل للفيزياء لعام 2023

"العلماء الفائزين الثلاثة بجائزة نوبل في الفيزياء 2023 حصلوا عليها لتجاربهم التي أعطت البشرية أدوات جديدة لاستكشاف عالم الإلكترونات داخل الذرات والجزيئات

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم الثلاثاء، عن فوز الفرنسيين بيار أغوستيني وآن لويلييه والمجري فيرينس كراوس بجائزة نوبل للفيزياء لعام 2023، وذلك "للطرق التجريبية التى تولد نبضات ضوئية من الأتوثانية لدراسة ديناميات الإلكترون فى المادة".

وقالت لجنة جائزة نوبل للفيزياء لعام 2023، إن . لقد أظهر بيير أغوستيني وفيرينك كراوس وآن لويلير طريقة لإنشاء نبضات ضوئية قصيرة للغاية يمكن استخدامها لقياس العمليات السريعة التي تتحرك فيها الإلكترونات أو تغير الطاقة"

يشار إلى أن بيير أغوستينى، من جامعة ولاية أوهايو، كولومبوس، الولايات المتحدة الأمريكية، وفيرينك كروسز من معهد ماكس بلانك للبصريات الكمومية، جارشينج ولودفيج ماكسيميليانز-جامعة ميونيخ، ألمانيا، آن لولييه من جامعة لوند، السويد.