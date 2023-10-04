منح جائزة نوبل للكيمياء 2023 للعلماء منجي باوندي وأليكسي إكيموف ولويس بروس

وكافأت اللجنة العمل على "اكتشاف وتطوير النقاط الكمومية، وهي جسيمات نانوية صغيرة جداً لدرجة أن حجمها يحدد خصائصها"، بحسب الهيئة المسؤولة عن الجائزة.

منحت جائزة نوبل للكيمياء لسنة 2023 لثلاثة باحثين مقيمين في الولايات المتحدة هم منجي باوندي من "ماساتشوستس إنستيتيوت أوف تكنولوجي" ("إم آي تي") ولويس بروس من جامعة كولومبيا وأليكسي إكيموف الذي يعمل في "نانو كريستلز تكنولوجي"، عن "اكتشاف نقاط كمومية وتخليقها". وهم علماء يعملون في الولايات المتحدة في مجال الجسيمات النانوية.

وكافأت اللجنة العمل على "اكتشاف وتطوير النقاط الكمومية، وهي جسيمات نانوية صغيرة جداً لدرجة أن حجمها يحدد خصائصها"، بحسب الهيئة المسؤولة عن الجائزة.

جاء هذا وسط جدل حول نشر الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، أسماء 3 علماء قالت إنهم فازوا بجائزة نوبل في الكيمياء لهذا العام، على الرغم من أن المعهد الذي يمنح الجائزة قال إن القرار لن يعلن قبل ساعات.

وقال يوهان أكفيست رئيس لجنة جائزة نوبل للكيمياء بالأكاديمية "إنه خطأ من الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم. اجتماعنا يبدأ الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش، لذلك لم يتم اتخاذ قرار بعد. ولم يتم اختيار الفائزين".

وتمنح الجائزة التي يعود تاريخها إلى أكثر من قرن من الزمن الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم وتبلغ قيمتها 990,019 دولارا أميركيا.