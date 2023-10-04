هل سينقطع الانترنت عن العالم قريبا بسبب عاصفة شمسية؟ سانا تكشف الحقيقة

ناسا توضح حقيقة الاخبار المتداولة في أنحاء العالم عن قطع الانترنت حول العالم بسبب عاصفة شمسية

في ظل تحذيرات وكالة الفضاء الأمريكية ناسا من عاصفة شمسية محتملة ستضرب الكرة الأرضية، انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا أخبار تشير الى امكانية قطع الانترنت بعد أسبوع من حدوث العاصفة. التقارير أثارت مخاوف بين متصفحين كثر يخشون من العواقب المحتملة لهذه الحالة.

إلا أن "ناسا" نفت هذه الشائعات من خلال بيان رسمي قالت :"جميع الأنباء عن قطع الانترنت في أنحاء العالم هي شائعات لا يوجد لها أساس من الصحة". وأضافت :"لا يوجد تهديدات أو دلائل تشير إلى أن الانترنت سوف يتضرر".

هذه الشائعات حول قطع الانترنت في العالم انتشرت لأول مرة بوقت سابق من هذا العام، والتي جاءت بعد التحذير الذي نشرته وكالة الفضاء الأمريكية من العاصفة الشمسية المحتملة. العواصف الشمسية هي عبارة عن انفجارات للطاقة المغناطيسية من الشمس، والتي يمكنها أن تتسبب بتشويشات في شبكات الكهرباء والاتصالات. مع ذلك، فإن التوهجات القوية الشمسية التي تتسبب بقطع الانترنت، نادرة جدا.

ووفقا لبيان "ناسا" فإن الشائعات حول العالم عن قطع الانترنت لا أساس لها من الصحة، مع ذلك طالبت الوكالة الاعتماد على مصادر معلومات موثوقة للحصول على معلومات ونفت وجود اي تهديدات أو دلائل تشير الى خلل متوقع في الانترنت، لذلك فإن الاشخاص العاديين وأصحاب الشركات يمكنهم ان يشعروا بأمان.