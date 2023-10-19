هاكرز إسرائيليون يعلنون اختراقهم لشبكة الكهرباء في ايران وتعطيل أجزاء منها

وقع هذا الاربعاء وفقا لما اعلنته مجموعة القراصنة والتي كانت بعثت تحذيرا للسلطات الايرانية قبل تنفيذها الهجوم

اعلنت مجموعة هاكرز إسرائيلية بأنها نجحت على ما يبدو اختراق شبكة الكهرباء في الايران وتعطيل عمل شبكات كاملة في قلب طهران، الاختراق التي وقع حوالي الساعة السادسة من مساء الأربعاء نفذته مجموعة هاكرز يطلق عليها "في ريد ايفيليز". اخترق القراصنة شبكة الكهرباء الايرانية ونجحوا خلال فترة قصيرة التسبب بسلسلة من التشويشات التي أضرت بشبكات كهربائية عديدة في أنحاء البلاد. وتعطلت بسبب ذلك أجزاء كبيرة من ايران وانفصلت عن شبكة الكهرباء، وحتى الآن لم يتضح بعد حجم الأضرار الناجمة عن هذا الهجوم الالكتروني.

وكتب الهاكرز بيانا قالوا فيه :"خلال الأيام الماضية نجحنا باختراق منظومات حساسة ايرانية ولن نقدم تفاصيل حولها، بينها شبكة الكهرباء في طهران والقرى المحيطة بها، فصلناهم عن شبكة الكهرباء، وتركنا عشرات الآلاف من السكان بدون اتصال وكهرباء لمدة ساعتين حتى هذه اللحظة".

ووقع القراصنة رسالتهم بتهديد قالوا فيه إن :"هذه هي رسالة من جانبنا الى ايران، لا تلعبوا بالنار. الضربة القادمة ستكون أصعب مع الكثير من المتضررين وسيكون هذا هجوم الكتروني لم تشهدوه من قبل، سننتصر سوية". وقبل الهجوم، بعث القراصنة تحذيرا لاذعا نشروه بالعبرية والانجليزية قالوا فيه :"ايران؟ طهران؟ اليوم الساعة 18:00 بتوقيت إسرائيل سنفاجئكم، نحن عميقا في الداخل حتى أنكم لن تتمكنوا من اضاءة النور في البيت، لن تكون لديكم الامكانية، جهزوا الشموع".