ايلون ماسك :"سنساعد بربط المنظمات الإنسانية في غزة بالانترنت"

في المقابل يعلن وزير الاتصالات الاسرائيلي عن الغاء كافة علاقات وزارته مع شركة "ستارلينك" التي يملكها ايلون ماسك

أفاد وزير الاتصالات الفلسطيني اسحق سدر اليوم السبت عن اتصالات بين شركة "ستارلينك" التي يملكها الملياردير ايلون ماسك. بهدف توفير اتصالات وانترنت لقطاع غزة، وحتى أن ماسك نفسه صاحب منصة "اكس" (تويتر سابقا) أكد هذا في رده على تغريدة النائبة الأمريكية ألكسندرية اوكسيو-اورطيز، وردا على ذلك أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي عن الغاء جميع علاقات الوزارة مع شركة "ستارلينك" التي يملكها ماسك.

وكتبت اورطيز إنه "فصل الاتصالات عن 2.2 مليون شخص في قطاع غزة أمر لا يمكن قبوله. صحافيون، طواقم طبية، جهود انسانية وأبرياء جميعهم في خطر، أنا لا أعرف كيف يمكن الدفاع عن أمر كهذا". وردا على ذلك كتب ماسك :"ستارلينك ستساعد بربط منظمات الإغاثة في غزة بالانترنت".

ويشار الى أن أفيد أمس في غزة عن قطع خطوط الانترنت وخطوط الهاتف الخليوي.شركة الاتصالات "بالتل" العاملة في غزة أعلنت أن في الشركة لا يعرفون سبب انهيار الاتصالات ان كان قصف الطيران الحربي أم تخريب إسرائيلي متعمد قامن به إسرائيل . وذلك لأن مراكز البيانات موجودة داخل إسرائيل ولا يستطيع الفنيون الفلسطينيون الوصول إليها لتحديد مصدر المشكلة. وأضافت أن قطاع غزة يعاني من صعوبات في الاتصال منذ اليوم الأول للحرب، لكن أمس انقطعت الشبكة بشكل كامل. كما أشارت إلى أن الشركات الإسرائيلية ألغت قدرة الفلسطينيين المشتركين في الشبكات الفلسطينية على استخدام بيانات التجوال على الشبكات الإسرائيلية.

من جانبه رد وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارعي على إعلان ماسك نيته مساعدة الفلسطينيين عن طريق شركته وقال إن :"إسرائيل ستستخدم كافة الوسائل المتوفرة لديها لمحاربة ذلك. حماس ستستخدم ذلك لأغراض إرهابية. نحن نعرف ذلك وماسك يعرف ذلك، حماس هي داعش" وأضاف الوزير كارعي أن "ماسك يمكنه اشتراط ذلك بالإفراج عن الأطفال، الأولا والبنات وكبار السن المختطفين" كما أن كارعي أعلن بأن وزارة الاتصالات الإسرائيلي ألغت ي علاقة مع شركة ستارلينك.