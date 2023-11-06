عاصفة مغناطيسية قوية ضربت كوكب الأرض و"ستستمر حتى الجمعة"

العاصفة تسببت في اضطراب المجال المغناطيسي لكوكب الأرض وستستمر حتى يوم الجمعة

أفاد المعهد الروسي للجيوفيزياء التطبيقية، أن عاصفة مغناطيسية قوية حدثت في النصف الثاني من تاريخ 5 نوفمبر/تشرين الثاني ، تسببت في اضطراب المجال المغناطيسي لكوكب الأرض. وبحسب بيانات رصد الطقس الفضائي، فقد وصلت درجة اضطراب المجال المغناطيسي لكوكبنا إلى مستوى G3، وهو ما يعني "قوي" على مقياس الرصد المكون من خمسة مؤشرات، حيث G5 "قوي جدا" وG1 "ضعيف".

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ويعني مستوى G3 احتمال وجود مشاكل في الأنظمة الكهربائية على الأرض، بما في ذلك الإنذارات الكاذبة في أنظمة السلامة و"غليان" محول الزيت. كما قد تحدث اضطرابات في الملاحة اللاسلكية ونقاط ضعف في الاتصالات اللاسلكية، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية.

و العاصفة المغناطيسية هي حدث يحدث فيه اضطراب مؤقت في الغلاف المغناطيسي للأرض، ناجم عن سببين مختلفين: انبعاث هائل لجزيئات الرياح الشمسية من الشمس بسبب التوهج الشمسي.

العواصف الجيومغناطيسية عموما ليست خطرة على البشر. ومع ذلك، فإنها يمكن أن تسبب تداخلاً في الأنظمة التكنولوجية، فضلاً عن مشاكل صحية لدى الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية معينة، مثل الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة تنظيم ضربات القلب أو أدوات السمع. كما لوحظ أن سكان المناطق الواقعة في جنوب الولايات المتحدة، مثل نبراسكا وأيوا وشمال إلينوي، سيتمكنون من رؤية الأضواء الشمالية في الساعات الأولى من صباح الاثنين.