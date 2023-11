عاصفة مغناطيسية قوية ضربت كوكب الأرض و"ستستمر حتى الجمعة"

أفاد المعهد الروسي للجيوفيزياء التطبيقية، أن عاصفة مغناطيسية قوية حدثت في النصف الثاني من تاريخ 5 نوفمبر/تشرين الثاني ، تسببت في اضطراب المجال المغناطيسي لكوكب الأرض. وبحسب بيانات رصد الطقس الفضائي، فقد وصلت درجة اضطراب المجال المغناطيسي لكوكبنا إلى مستوى G3، وهو ما يعني "قوي" على مقياس الرصد المكون من خمسة مؤشرات، حيث G5 "قوي جدا" وG1 "ضعيف".

