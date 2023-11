ماسك يغير سياسة منصته تجاه مصطلحات "إنهاء الاستعمار" و"من البحر الى النهر" بعد وقف معلنين كبار اعلاناتهم بمنصة "اكس"

غرد رجل الأعمال وصاحب منصة "اكس" الليلة عبر حسابه في المنصة بأن المصطلحات "إنهاء الاستعمار" و"من النهر حتى البحر" ومصطلحات مشابهة تلمح حتما الى الإبادة الجماعية. إن الدعوات الواضحة للعنف تتعارض مع شروط خدمتنا وستسبب بالتأكيد الى تعليق الحساب". تأتي تصريحات ماسك في إطار محاولته لوقف مغادرة المعلنين الذين أوقفوا إعلاناتهم في الشبكة الاجتماعية اكس، بعد أن رأوا أن دعاياتهم يتم دمجها الى جانب مناشير ومحتوى اعتبر معاد للسامية أو يروج للنازية الجديدة.

