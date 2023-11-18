ماسك يغير سياسة منصته تجاه مصطلحات "إنهاء الاستعمار" و"من البحر الى النهر" بعد وقف معلنين كبار اعلاناتهم بمنصة "اكس"

رجل الأعمال يعلن انه سيقدم دعوى قضائية ضد الشركة "ميديا ماترز" التي زعمت ان إعلانات الشركة الكبيرة تنشر الى جانب محتوى معاد للسامية أو يروج للنازية الجديدة

غرد رجل الأعمال وصاحب منصة "اكس" الليلة عبر حسابه في المنصة بأن المصطلحات "إنهاء الاستعمار" و"من النهر حتى البحر" ومصطلحات مشابهة تلمح حتما الى الإبادة الجماعية. إن الدعوات الواضحة للعنف تتعارض مع شروط خدمتنا وستسبب بالتأكيد الى تعليق الحساب". تأتي تصريحات ماسك في إطار محاولته لوقف مغادرة المعلنين الذين أوقفوا إعلاناتهم في الشبكة الاجتماعية اكس، بعد أن رأوا أن دعاياتهم يتم دمجها الى جانب مناشير ومحتوى اعتبر معاد للسامية أو يروج للنازية الجديدة.

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معلنون كبار أوقفوا النشر في منصة "اكس" التي يملكها ايلون ماسك، آخرهم كانت عمالقة شركات الترفيه "فارنر" و"بارتمونت" ووفقا للتقارير أيضا "آبل" و"ديسني" آوقفت حاليا النشر في منصة "اسك"، وأيضا أكد استوديو الأفلام Lionsgate أنه تم تعليق دعاياتهم في منصة "اكس". عملاقة الحواسيب IBM كانت آوقفت في الماضي النشر في المنصة، ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" خططت الشركة النشر في منصة "اكس" بقيمة مليون دولار في هذا الربع من العام.

منظمة Media Matters أظهرت كيف أن إعلانات IBM ، آبل وشركة البرمجة "اوكل"، ظهرت في منصة اكس الى جانب منشورات تؤيد أدولف هتلر والأيدلوجية النازية. وقالت منصة "اكس" ان نظامها لا يضع العلامات التجارية عمدًا "بشكل نشط بالقرب من هذا النوع من المحتوى".

وأعلن ايلون ماسك صباح اليوم عبر حسابه في منصة "اكس" انه بداية الأسبوع القادم سيتم تقديم دعوى باسم شركة "اكس" التي يملكها ضد منظمة Media Matters في أعقاب هذا النشر.