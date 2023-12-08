هجوم إلكتروني على موقع أرشيف دولة إسرائيل: "تم حذف الكثير من المعلومات"

أرشيفت دولة إسرائيل، يعلن عن هجوم إلكتروني واختراق قاعدة البيانات

تفاجأ العديد من الباحثين وهواة التاريخ الإسرائيليين بتلقي بريد إلكتروني الليلة (بين الخميس والجمعة) في حالة من الذعر من أرشيفت دولة إسرائيل، يعلن عن هجوم إلكتروني واختراق قاعدة بيانات المتقدمين إلى الأرشيف. وجاء في البيان أن "الشركة التي تستضيف الموقع الإلكتروني لأرشيف الدولة تعرضت لهجوم إلكتروني".

وقالت روتي أبراموفيتتش، أمينة أرشيف الدولة، أنه "كجزء من الهجوم السيبراني، حدث اختراقان: الأول، تم اختراق قاعدة بيانات تفاصيل التحقيقات العامة لأرشيف الدولة، وفي الثاني، تم اختراق الكثير من المعلومات والتي تم حذفها من الموقع. على حد علمنا، بدأ اختراق المعلومات منذ عام 2020 فصاعدًا، والتي قد تكون في أيدي المخترقين الآن".

وأضافت: "توجد في قاعدة بيانات مستخدمي أرشيف الدولة بعض المعلومات: اسم مقدم طلب الإستخدام، وعنوان البريد الإلكتروني، وأحيانًا رقم الهاتف، وطلب المواد الأرشيفية. يتم توفير المعلومات من قبل المتقدمين إلى الأرشيف، ويتم الاحتفاظ بها لمدة.

وأضافت:"لتجنب الشك، يتم الاحتفاظ بالمادة الأرشيفية الأصلية، بما في ذلك المواد الممسوحة ضوئيًا والرقمية، في أنظمة المعلومات الخاصة بأرشيف الدولة، ولم يتم تسريب المواد غير التالفة والمصنفة".