تقرير: "الطوفان" الإيرانية تستهدف إسرائيل بواحدة من أكبر الهجمات الإلكترونية في تاريخها

بحسب بيانات المنظومة الوطنية للسايبر، فقد تم رصد أكثر من 2000 إشارة إلى حوادث مختلفة لتسريب معلومات شخصية خلال الشهرين الماضيين منذ اندلاع الحرب. أي قفزة بمقدار 10 أضعاف عن الأيام العادية

نفذت مجموعة قراصنة إيرانيون يطلقون على أنفسهم اسم "الطوفان" أكبر هجمة سيبرانية على إسرائيل في تاريخ البلاد، تسببت بتسريب سيل من المعلومات المحفوظة لدى عدة شركات تخص ملايين الإسرائيليين، وفق النشر في N12.

ونجحت المجموعة الإلكترونية في اختراق أنظمة إحدى شركات استضافة المواقع والوصول من خلالها إلى بيانات شخصية تابعة لسلسلة مواقع إسرائيلية. غالبًا ما تحتوي أي قاعدة بيانات يتم تسريبها، على رسائل البريد الإلكتروني والأسماء والعناوين وأرقام الهواتف وكلمات المرور والمشتريات وأحيانًا أيضًا معاملات تجارية خاصة للعملاء.

ووفقا للتقديرات، فإن المعلومات التي تم تسريبها هي وفق تعريف عالم الإنترنت "ذهب خالص". وبحسب بيانات المنظومة الوطنية للسايبر، فقد تم رصد أكثر من 2000 إشارة إلى حوادث مختلفة لتسريب معلومات شخصية خلال الشهرين الماضيين منذ اندلاع الحرب. أي قفزة بمقدار 10 أضعاف عن الأيام العادية. وبوسع المتسللين استخدام هذه المعلومات لمزيد من الهجمات.

وتفيد التحقيقات أنه في بعض الحالات فقد شاركت مجموعات إضافية من القراصنة في الهجمات السيبرانية هذه.