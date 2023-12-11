إغراق حساب وزيرة المواصلات الإسرائيلية في واتس أب بآلاف رسائل التهديد

عانت وزيرة المواصلات الاسرائيلية خلال الساعات الماضية من هجوم بآلاف الرسائل لحسابها في واتس اب

أغرق حساب الواتس اب لوزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغف خلال الساعات الأخيرة بآلاف رسائل الكراهية والمكالمات الصوتية من أرقام هاتفية مع مقدمة اندونيسيا.

جزء من الرسائل التي بعثت الى الوزيرة ريغف كتبت بالعبرية وتضمنت تهديدات صريحة مثل "سأقتلك، أنا ببيتك، ستقولين سلاما قريبا!"، "في جهنم ستفهمين"، "نحن سنقتلك"، "حتى لو انتصرتم، ستفلسون وسيصبح شعبكم فقيرا" و"هل تريدين المجئ معي الى فلسطين؟".

جميع المكالمات والرسائل وصلت من أرقام مع مقدمة أندونيسيا 0062، على الرغم أنه من المحتمل أن من يقف وراء الهجوم نشطاء مناهضين لإسرائيل من دول مختلفة.

وأفيد أمس أن الناطق باسم الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ، ناؤور يحيى، تعرض خلال الأيام الأحيرة الى هجوم برسائل ومحادثات واتس آب من جانب نشطاء مؤيدين للفلسطينيين، من الأمور التي كتبها النشطاء "سنقتلكم أنتم وعائلاتكم"، "فلسطين ستتحرر وستدمرون"و"انتظر دورك لتموت". وصرح يحيى للمقربين منه "لا تفهمون أي كابوس أعيشه".