إسرائيل تتهم إيران وحزب الله بالوقوف وراء محاولة هجوم إلكتروني على مستشفى زيف في صفد

كشف التحقيق أن مجموعة AGRIUS، التابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية، حاولت في نهاية نوفمبر 2023 تنفيذ هجوم سيبراني على مستشفى زيف بهدف الإضرار بعمله الاعتيادي، على خلفية "حرب السيوف الحديدية"

أفضى تحقيق مشترك أجراه جهاز النظام السيبراني الوطني والجيش الإسرائيلي والشاباك إلى نتيجة مفادها أن المجموعة السيبرانية التابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية بمشاركة مجموعة حزب الله السيبرانية تقف وراء محاولة الهجوم السيبراني الذي استهدف تعطيل مستشفى زيف في صفد شمال إسرائيل منذ حوالي 3 أسابيع.

وتمكنت الجهود المشتركة للنظام السيبراني والجيش الإسرائيلي والشاباك ووزارة الصحة وطاقم المستشفى من إيقاف الهجوم وإحباط هدفه المتمثل في تعطيل عمل المستشفى والإضرار بالعلاج الطبي للمدنيين. ومع ذلك فقد تمكنت تلك المجموعة من سرقة بعض المعلومات الحساسة المخزنة في أنظمة المستشفى.

وكشف التحقيق أن مجموعة الهجوم السيبراني AGRIUS، التابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية، حاولت في نهاية نوفمبر 2023 تنفيذ هجوم سيبراني على مستشفى زيف بهدف الإضرار بعمله الاعتيادي، على خلفية حرب "السيوف الحديدية".

ونفذت الهجوم وزارة المخابرات بمشاركة وحدة إلكترونية تابعة لحزب الله تسمى الأرز اللبناني بقيادة محمد علي مرعي.

وفي جهود مشتركة مع مكتب المدعي العام للدولة تهدف إلى الحفاظ على خصوصية المريض، تمت إزالة قنوات التواصل الاجتماعي التي تم نشر بعض المعلومات الحساسة فيها.