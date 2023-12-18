قراصنة سايبر مرتبطون بإسرائيل يعلنون مسؤوليتهم عن هجوم إلكتروني على محطات الوقود في جميع أنحاء إيران

جاء في بيان الجماعة أن "هذا الهجوم الإلكتروني يأتي ردا على عدوان الجمهورية الإسلامية ووكلائها في المنطقة. خامنئي اللعب بالنار له ثمن"

أعلنت مجموعة قراصنة سايبر على علاقة مع إسرائيل والمعروفة باسم "Gonjeshke Darande" أو "Predatory Sparrow" يوم الاثنين مسؤوليتها عن هجوم إلكتروني مزعوم أدى إلى شل نصف محطات الوقود في جميع أنحاء إيران. وأكدت وزارة الطاقة الوطنية في وقت لاحق يوم الاثنين أن 70 بالمائة من محطات الوقود في جميع أنحاء البلاد لا تعمل.

وجاء في بيان الجماعة أن "هذا الهجوم الإلكتروني يأتي ردا على عدوان الجمهورية الإسلامية ووكلائها في المنطقة. خامنئي اللعب بالنار له ثمن".

https://twitter.com/i/web/status/1736632264757264634 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وزعمت الجماعة أنها تركت 30 بالمئة من المحطات العاملة بهدف الحفاظ على "ممر إنساني". وبحسب رويترز، قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن عددا من محطات الوقود في طهران توقفت عن العمل. ومع ذلك، يزعمون أن سبب الاضطراب غير واضح.