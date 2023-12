قراصنة سايبر مرتبطون بإسرائيل يعلنون مسؤوليتهم عن هجوم إلكتروني على محطات الوقود في جميع أنحاء إيران

أعلنت مجموعة قراصنة سايبر على علاقة مع إسرائيل والمعروفة باسم "Gonjeshke Darande" أو "Predatory Sparrow" يوم الاثنين مسؤوليتها عن هجوم إلكتروني مزعوم أدى إلى شل نصف محطات الوقود في جميع أنحاء إيران. وأكدت وزارة الطاقة الوطنية في وقت لاحق يوم الاثنين أن 70 بالمائة من محطات الوقود في جميع أنحاء البلاد لا تعمل.

وجاء في بيان الجماعة أن "هذا الهجوم الإلكتروني يأتي ردا على عدوان الجمهورية الإسلامية ووكلائها في المنطقة. خامنئي اللعب بالنار له ثمن".