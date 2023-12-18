التحقيق ضد ماسك المتعلق بهجوم 7 أكتوبر، فما القصة؟

المفوضية الأوروبية أعلنت أنها ستفتح تحقيقا ضد شركة "اكس" التي يملكها ايلون ماسك

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم أنها ستفتح تحقيقا رسميا ضد شركة "اكس" (تويتر سابقا) التي يملكها ايلون ماسك، وذلك لفحص المزاعم بأنها لا تقوم بما يكفي لنشر محتوى غير قانوني على المنصة. ووفقا لبيان الممثلية ، فتح التحقيق من بين أمور أخرى، في أعقاب الإجابات التي تلقتها من ماسك بشأن المحتوى غير القانوني الذي نشر في أعقاب هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حماس ضد إسرائيل.

وبعد أيام قليلة من هجوم حماس، أصدرت المفوضية الأوروبية طلبًا رسميًا من "إكس" و"ماسك" للامتثال للقوانين الجديدة، التي تفرض المسؤولية على شبكات التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بنشر المعلومات المضللة وخطاب الكراهية. وبحسب الهيئة، فإن الإجابات التي قدمتها شركة "اكس" والتقارير التي نشرتها الشركة حول الشفافية وسلامة المستخدمين، أدت إلى قرار فتح تحقيق رسمي.

ويجري التحقيق بموجب قانون الخدمات الرقمية الجديد، DSA، الذي دخل حيز التنفيذ في أيلول/سبتمبر الماضي. ينص قانون DSA على أن الشبكات الاجتماعية مسؤولة عن التعامل مع المحتوى المنشور عليها والذي يعتبر "غير قانوني" في أوروبا ويشمل نشر الدعاية لأطراف أجنبية أو خطاب الكراهية.

في شهر أيار/مايو، أفيد أنه كجزء من المحادثات بين المنظمين الأوروبيين وممثلي ماسك، طُلب من إكس (التي كانت لا تزال تويتر) توظيف المزيد من الأشخاص من قسم الإشراف على المحتوى التابع لها. وذلك بعد أن تولى ماسك إدارة الشركة، وقام بطرد معظم موظفي القسم. ولم يتم تلبية الطلب الأوروبي بصورة كاملة.