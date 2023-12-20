"اختراق علمي":هل ستقود أول محادثة بين البشر والحيتان لتواصل مع الكائنات الفضائية؟

علماء أمريكيون تمكنوا من اجراء محادثة نادرة مع الحيتان استغرقت 20 دقيقة

تخطط مجموعة من العلماء الذين أجروا أول محادثة من نوعها واستمرت نحو 20 دقيقة (!) - مع حوت أحدب كبير، لاستخدام هذه الطريقة للتواصل مع الكائنات الفضائية في يوم من الأيام.

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العلماء تبادلوا الحديث مع أنثى حوت في آب/أغسطس 2021 مدة 20 دقيقة جنوب شرق ألاسكا. وبحسب الدراسة قام العلماء بتشغيل محادثة مسجلة بين حيتان تحت الماء ونجحوا بجذب أنثى الحوت الى قاربهم.

أحاطت أنثى الحوت والتي يطلق عليها "توين" قارب طاقم العلماء واستجابت باستمرار بأسلوب المحادثة لـ "إشارة التحية"،وذلك لوفقا لبيان صحافي صادر عن معهد SETI. وأشادت العالمة د.بريندا مكفين من جامعة كاليفورنيا (U.C. Davis )بهذا الاختراق العلمي وهي المؤلفة الرئيسية للبحث المنشور في المجلة العلمية PeerJ وقالت :"نعتقد أن هذا هو أول حديث من نوعه بين أبناء البشر والحيتان الحدباء بلغتهم".

بعد وصول أنثى الحوت توين قرب القارب، أطلق العلماء 36 محادثة من مكبر الصوت. وقالت الدراسة إن أنثى الحوت استجابت لكل منها وتكيفت مع الاختلافات في الفترات الفاصلة بين الإشارات. وقال فريد شارب، المؤلف المشارك والعالم الرئيسي في مؤسسة ألاسكا ويل، لموقع Business Insider: "لقد شعرت بالتأكيد أنها سمعتنا، ونأمل أن تكون قد فعلت ذلك أيضاً". وقال شارب في البيان لها إن الحيتان الحدباء ذات الزعانف "ذكية للغاية" ويمكنها "التواصل على نطاق واسع من خلال الأغاني والمحادثات الاجتماعية".

وقال لورانس دويل، الباحث في معهد SETI والمؤلف المشارك في الدراسة، إن الآثار المترتبة على الدراسة "خارج هذا العالم". وأوضح دويل لموقع Business Insider أن تصرفات الحوت يمكن أن تكون مؤشرًا على كيفية تواصل الأجناس خارج كوكب الأرض مع البشرية. إنه مشابه لكيفية دراسة القارة القطبية الجنوبية كبديل للمريخ.

وقال دويل، بحسب البيان الصحفي لـ SETI: "بسبب القيود الحالية للتكنولوجيا، فإن الافتراض المهم في البحث عن كائنات ذكية خارج كوكب الأرض هو أن الكائنات الفضائية ستكون مهتمة بالاتصال وبالتالي الاتجاه الى الملاجئ البشرية". وتابع ""هذا الافتراض المهم يدعمه بالتأكيد سلوك الحيتان ذات الزعانف."

يتعاون زملاء دويل ومعهد SETI مع العاملين في جامعة كاليفورنيا ومؤسسة ألاسكا ويل لإنشاء مرشحات يمكن أن تساعدهم في العثور على سكان من كوكب آخر. وقال دويل لموقع Business Insider إن الباحثين لا يريدون تفويت أي إشارات محتملة يستخدمها الفضائيون لمحاولة الاتصال بالناس. وقالت مكفين للشبكة : "هناك ذكاءات متنوعة على هذا الكوكب، ومن خلال دراستها، يمكننا أن نفهم بشكل أفضل كيف قد يبدو الذكاء الفضائي لأنه لن يكون مثل ذكاءنا تمامًا".