تقرير: روبوت يعتدي على مبرمج في مصنع شركة تيسلا

الاعتداء أدى الى إصابة العامل ووقع قبل قبل عامين لكن كشف عنه مؤخرا

أصيب أحد مهندسي برمجيات شركة تيسلا، عندما تعرض لهجوم من قبل روبوت صناعي في قاعة إنتاج شركة تصنيع السيارات الكهربائية تيسلا، في مصنع الشركة في أوستن بولاية تكساس قبل نحو عامين. وفقًا للأدلة، على الرغم من أن اثنين من الروبوتات، مهمتهما قطع أجزاء السيارة من صفائح الألومنيوم، تم إيقاف تشغيلهما حتى يتمكن المبرمج وفريقه من العمل عليهما - على ما يبدو، ظل الروبوت الثالث قيد التشغيل - مما أدى إلى إصابة المبرمج، في الحادث الذي وقع قبل عامين.

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عرف عن الحادث فقط مؤخرا، ووفقا لتقرير موقع The Information ، التقرير عن الحادث قدم الى السلطات الفيدرالية وسلطات الصحة في مقاطعة ترافيس. أصيب العامل في يده، حيث أسرع صديقه بالضغط على زر الطوارئ الذي يوقف عمل الروبوت.

كما تعثر العامل المصاب في بئر مخصص للتخلص من نفايات الألمنيوم. وبحسب تيسلا، فإن الموظف لم يتعرض لإصابات منعته من العودة إلى العمل. ومن الجدير بالذكر أنه سبق أن تم تقديم ادعاءات في الماضي فيما يتعلق بمستوى الأمان في العمل في مصانع تسلا، حيث تشير المعلومات إلى زيادة حالات الإصابة مقارنة بالمتوسط الصناعي.

كما تعرضت شركة السيارات الكهربائية لانتقادات في الماضي فيما يتعلق بمستوى السلامة لموظفيها وسياسة إعداد التقارير الخاصة بها.