تقرير: روبوت يعتدي على مبرمج في مصنع شركة تيسلا

أصيب أحد مهندسي برمجيات شركة تيسلا، عندما تعرض لهجوم من قبل روبوت صناعي في قاعة إنتاج شركة تصنيع السيارات الكهربائية تيسلا، في مصنع الشركة في أوستن بولاية تكساس قبل نحو عامين. وفقًا للأدلة، على الرغم من أن اثنين من الروبوتات، مهمتهما قطع أجزاء السيارة من صفائح الألومنيوم، تم إيقاف تشغيلهما حتى يتمكن المبرمج وفريقه من العمل عليهما - على ما يبدو، ظل الروبوت الثالث قيد التشغيل - مما أدى إلى إصابة المبرمج، في الحادث الذي وقع قبل عامين.

