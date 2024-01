نظام الدفاع الجوي سبايدر - الكل في واحد يخضع لاختبار اعتراض ناجح

أعلنت شركة رفائيل للصناعات العسكرية عن الاختبار الناجح لنظام الدفاع الجوي المتقدم SPYDER في أحدث تكويناته، والمعروف باسم "All in One".

وأظهر الاختبار، الذي تم إجراؤه بالتعاون مع مديرية أبحاث وتطوير الدفاع التابعة لوزارة الأمن الإسرائيلية، قدرات النظام من خلال اعتراض مركبة جوية بدون طيار (UAV) في سيناريو تشغيلي مليء بالتحديات مع ضربة مباشرة وفعالة.

وفي الاختبار الأخير الذي تم إجراؤه في إسرائيل، نجح نظام SPYDER All in One في اعتراض طائرة بدون طيار في سيناريو تشغيلي معقد، مما يمثل إنجازًا كبيرًا في إظهار فعالية النظام ضد التهديدات الصعبة التي يتم إطلاقها من الأرض.

وأكد العميد (احتياط) بيني يونجمان، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الدفاع الجوي في رفائيل، التزام الشركة بتطوير حلول الدفاع الجوي التي تعالج التهديدات المتطورة في مختلف المجالات.

يوفر نظام الدفاع الجوي سبايدر، الذي يتم استخدامه بالفعل من قبل مختلف القوات العسكرية في جميع أنحاء العالم، حلولاً شاملة ضد التهديدات المتنوعة المحمولة جواً، بما في ذلك الصواريخ والطائرات بدون طيار والطائرات والمروحيات والصواريخ الباليستية التكتيكية (TBMs). يستخدم النظام عائلتين من الصواريخ الاعتراضية المصنعة بواسطة رافائيل، بايثون وديربي.

قدمت رافائيل منظومة "الكل في واحد" لـ SPYDER، والذي يتميز برادار متكامل، وقاذفة كهروضوئية، ونظام متقدم للتحكم والقيادة، وصواريخ PYTHON وDerby الاعتراضية - جميعها مثبتة على منصة واحدة. يعمل هذا الإعداد المبتكر كحل مثالي للدفاع الجوي لكل من تطبيقات الدفاع عن النقاط والدفاع عن المنطقة، سواء تم نشره كجزء من بطارية SPYDER أو بشكل مستقل مع الحد الأدنى من مشاركة المشغل.