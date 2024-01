الطائرة الخارقة الأسرع من الصوت التي كشفت عنها ناسا

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا الجمعة طائرة خارقة من تصميمها أسرع من الصوت وصامتة، وهي الوحيدة من نوعها في هذه المواصفات وستستخدم لأغراض تجارية.

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .