سلطنة عُمان تدخل التاريخ مع أول ميناء فضائي في الشرق الأوسط

كشفت سلطنة عمان عن خطط طموحة لبناء أول ميناء فضائي في الشرق الأوسط ، مع توقعات بأن يتم تشغيله بالكامل بحلول عام 2030.ومن المقرر أن تكون شركة أطلق عليها Spazers ، منشأة متطورة مصممة لاستيعاب قاذفات الفضاء من جميع الأحجام ، وتتمتع بموقع استراتيجي في مدينة الدقم الساحلية.

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تم تأسيس شركة Spazers المتخصصة في خدمات تصنيع الأقمار الصناعية وخدمات الإطلاق الفضائي بشراكة "عُمانية بولندية".

تم الإعلان عن هذه المخططات في مؤتمر الشرق الأوسط للفضاء في مسقط من قبل الشركة الوطنية لخدمات الفضاء (ناسكوم) ، التي تشرف على المشروع الرائد.ويأتي هذا الكشف بعد أكثر من عام من تقديم ناسكوم للمفهوم في البداية، مما يدل على التزام سلطنة عمان بأن تصبح لاعبا رئيسيا في صناعة الفضاء سريعة التطور.

وكشف عزان آل سعيد رئيس مجلس إدارة ناسكوم أن شركة إطلاق حاليا في مراحل التخطيط ، ومن المقرر أن يبدأ التطوير بحلول عام 2025. يهدف الميناء الفضائي إلى الالتزام بأعلى المعايير التي وضعتها إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية ، مما يضع عمان نفسها كوجهة جذابة لشركات استكشاف الفضاء الدولية.

الجدير بالذكر أن كبرى شركات الطيران مثل Blue Origin و Virgin Galactic أعربوا عن اهتمامهم باستخدام الشرق الأوسط ، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة ، كمواقع إطلاق لرحلاتهم السياحية الفضائية. يضيف الموقع الاستوائي لميناء عمان في الدقم ميزة فريدة للمشروع ، مما يجعله موقعا مثاليا لعمليات الإطلاق الفضائية.