سلطنة عُمان تدخل التاريخ مع أول ميناء فضائي في الشرق الأوسط

كشفت سلطنة عمان عن خطط طموحة لبناء أول ميناء فضائي في الشرق الأوسط ، مع توقعات بأن يتم تشغيله بالكامل بحلول عام 2030.ومن المقرر أن تكون شركة أطلق عليها Spazers ، منشأة متطورة مصممة لاستيعاب قاذفات الفضاء من جميع الأحجام ، وتتمتع بموقع استراتيجي في مدينة الدقم الساحلية.

