هل سيستخدم ضد الحوثيين؟ بريطانيا تنجح لأول مرة بضرب هدف جوي باستخدام سلاح ليزر خارق

بالوقت الذي يشهد به العالم صراعات وحروب وتوتر والتي تتزايد خلاله التهديدات الجوية، أعلنت بريطانيا الجمعة عن نجاحها لأول مرة بضرب هدف جوي من خلال استخدام سلاح ليزر يتمتع بقوة هائلة سرعته يصل مداها لسرعة الضوء.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" انه خلال التجارب السرية ثبت أن النظام المعروف باسم "دراجون فاير" (نار التنين)- (LDEW) يتمتع بدقة عالية يمكنها استهداف قطعة عملة معدنية صغيرة على مسافة نصف كيلومتر. تم إطلاق الليزر من قاعدة وزارة الدفاع البريطانية في جزر هبريدس في اسكتلندا.

لا يزال نطاق الليزر، والتكنلوجيا التي تقف من وراءه سريين. ولكن على أية حال، يمكن لشعاع الليزر أن يضرب أهدافًا مثل المركبات الجوية بدون طيار التي تكون في مرمى البصر. يعتبر النظام أيضًا رخيصًا. ووفقاً لمسؤولي الأمن البريطانيين، فإن كل "طلقة" تكلف 12 دولاراً فقط.

ويدرس الجيش البريطاني والبحرية الملكية استخدام هذا النظام في المهام المستقبلية، لكن لم يتضح بعد متى سيدخل "دراجون فاير" الخدمة التشغيلية. وتبلغ تكلفة تطوير النظام 127 مليون دولار، وتم التطوير بالتعاون بين وزارة الدفاع البريطانية وشركات التكنولوجيا المتقدمة.

وقال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، بحسب الإعلان الرسمي الذي نشر أمس، إن "هذا النوع من الأسلحة المتقدمة لديه فرصة لإحداث ثورة في ساحة المعركة، من خلال تقليل الاعتماد على الذخيرة باهظة الثمن، وكذلك تقليل فرصة حدوث أضرار ثانوية".