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بسبب منشورات في فيسبوك حكم عليه بالسجن 50 عام، ما القصة؟

ويشار الى أن الحكم ارتفع 22 عاما بعد الاستئناف وزعم القاضي انه خفض بالفعل العقوبة بمقدار الثلث

i24NEWS
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فيسبوك -ميتا
فيسبوك -ميتاAP Photo/Jeff Chiu, File

أصدرت محكمة في تايلاند حكما بالسجن لمدة 50 عاما على رجل أدين بتصريحات تشهير ضد العائلة المالكة. وهذه هي أشد عقوبة تصدر في المملكة بموجب القانون سيئ السمعة الذي يحظر إهانة الملك أو أفراد عائلته. 

AP Photo/Wason Wanichakorn
الملك فاجيرالونغكورن، يسار الوسط والملكة سوثيدا، موجة يمين الوسط لمؤيديهما في بانكوك، تايلاند، الأحد 1 نوفمبر 2020.AP Photo/Wason Wanichakorn

وكان قد حُكم على مونغكول تيركوت البالغ من العمر 30 عامًا بالسجن لمدة 28 عامًا بعد منشورات نشرها قبل ثلاث سنوات على فيسبوك. ومع ذلك، أضافت محكمة الاستئناف يوم الخميس 22 عامًا أخرى إلى عقوبته. وزعم القاضي أنه خفض بالفعل عقوبة تركوت بمقدار الثلث بسبب تعاونه. 

ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل حول الأسباب التي أدت إلى الحكم المشدد على تيركوت، وهو بائع ملابس عبر الإنترنت من مقاطعة تشانغ. وأشار القاضي إلى العديد من تعليقاته على فيسبوك، وعادة ما تفرض المحاكم التايلاندية إدانات إضافية على كل منشور بصورة منفردة. 

ويشار الى أنه بالاضافة الى تيركوت، مدد ايضا الحكم على الناشط والمحامي ارنون نيمبا، والذي طالب لأول مرة بإجراء مناقشة عامة حول الملكية، حيث مددت محكومتيه أربعة سنوات إضافية. 

ولا يزال القانون الصارم، الذي يتعرض لانتقادات شديدة، ساري المفعول على الرغم من وصول أول حكومة مدنية إلى السلطة في العام الماضي بعد عقد من الحكم العسكري. 

وتم تعليقه لفترة وجيزة في بداية عهد الملك فاجيرالونغكورن في عام 2019، ولكن تم تجديده واستخدامه على نطاق واسع منذ اندلاع الاحتجاجات الطلابية غير المسبوقة قبل ثلاث سنوات، داعية إلى إصلاحات شاملة في الأسرة المالكة. 

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