بسبب منشورات في فيسبوك حكم عليه بالسجن 50 عام، ما القصة؟

أصدرت محكمة في تايلاند حكما بالسجن لمدة 50 عاما على رجل أدين بتصريحات تشهير ضد العائلة المالكة. وهذه هي أشد عقوبة تصدر في المملكة بموجب القانون سيئ السمعة الذي يحظر إهانة الملك أو أفراد عائلته.

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وكان قد حُكم على مونغكول تيركوت البالغ من العمر 30 عامًا بالسجن لمدة 28 عامًا بعد منشورات نشرها قبل ثلاث سنوات على فيسبوك. ومع ذلك، أضافت محكمة الاستئناف يوم الخميس 22 عامًا أخرى إلى عقوبته. وزعم القاضي أنه خفض بالفعل عقوبة تركوت بمقدار الثلث بسبب تعاونه.

ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل حول الأسباب التي أدت إلى الحكم المشدد على تيركوت، وهو بائع ملابس عبر الإنترنت من مقاطعة تشانغ. وأشار القاضي إلى العديد من تعليقاته على فيسبوك، وعادة ما تفرض المحاكم التايلاندية إدانات إضافية على كل منشور بصورة منفردة.

ويشار الى أنه بالاضافة الى تيركوت، مدد ايضا الحكم على الناشط والمحامي ارنون نيمبا، والذي طالب لأول مرة بإجراء مناقشة عامة حول الملكية، حيث مددت محكومتيه أربعة سنوات إضافية.

ولا يزال القانون الصارم، الذي يتعرض لانتقادات شديدة، ساري المفعول على الرغم من وصول أول حكومة مدنية إلى السلطة في العام الماضي بعد عقد من الحكم العسكري.

وتم تعليقه لفترة وجيزة في بداية عهد الملك فاجيرالونغكورن في عام 2019، ولكن تم تجديده واستخدامه على نطاق واسع منذ اندلاع الاحتجاجات الطلابية غير المسبوقة قبل ثلاث سنوات، داعية إلى إصلاحات شاملة في الأسرة المالكة.