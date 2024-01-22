العثور على مخلوق غامض وغريب يثير الهلع والرعب في المكسيك، فما القصة؟

عثر صيادون على مخلوق غامض له أربعة أطراف ورأس ممدود وأسنان حادة، على شاطئ بيكو دي اورو في المكسيك وعثرت مجموعة من الصيادين المصدومين على جثة مخلوق غريب، خلال بحثهم عن مأوى يحميهم من العاصفة في شاطئ جنوب غرب كانكون.

https://twitter.com/i/web/status/1748279720481882142 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

ووفقا للتقرير في صحيفة "دي ميرور" البريطانية التقط الصيادون صورا لجثة المخلوق الغريب وانتشرت الصور بسرعة في مواقع التواصل الاجتماعي ما أثار الهلع والخوف بين السكان المحليين، الا أن خبراء هدأوا من روعهم مشيرين الى أن المخلوق الميت والذي كاان بمراحل متقدمة من التعفن، مميزات مثل كلب البحر. ايضا الصيادين يؤمنون أن الحديث يدور عن أحد الثديات من عائلة الثديات البحرية زعنفيات الأقدام.

وليس من الواضح ان وصلت السلطات المحلية لاخلاء الجثة من الشاطئ أو أخذ عينات للتأكد من نوعه وسبب الوفاة الدقيق.

وذكر التقرير أنه في عام 2006 اثار مخلوق بحري غريب حيرة السكان المحليين بعد أن جرفته الأمواج الى أحد الشواطئ في نفس المكسيك. وانكشف "الحيوان" الغريب المظهر على المارة في شاطئ بونفيل في أكابولكو. كان طوله حوالي 13 قدمًا وكان رواد الشاطئ في حيرة من أمرهم. وأدت التكهنات حول ما حدث له إلى بعض النظريات الغريبة، وتوافد السكان المحليون على الشاطئ لإلقاء نظرة فاحصة له.