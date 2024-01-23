حرب إسرائيل في غزة تحرك عقرب "ساعة يوم القيامة"!

"ساعة يوم القيامة"، التي ترمز إلى اقتراب البشرية من الفناء، لم يتبق لها سوى 90 ثانية لتجاوزها - هذا ما أعلنه اليوم أعضاء "مجلة علماء الذرة"، الذين أشاروا إلى حرب إسرائيل في قطاع غزة باعتبارها أحد التهديدات للاستقرار الدولي.

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وكما هو الحال في العام الماضي، يظل العقرب عند أقرب فترة زمنية الى منتصف الليل منذ أن بدأ العلماء في عرض الساعة في عام 1947. وبالمقارنة، مع نهاية الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفييتي في عام 1991، وقف العقرب على الرقم القياسي 17 دقيقة حتى منتصف الليل.

وبحسب العلماء، فإن سلسلة من التهديدات الدولية أثرت على قرار ترك الساعة كما هو، بما في ذلك الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا وإنهاء اتفاقيات خفض الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا، بالإضافة إلى أزمة المناخ التي قادت إلى العام الأكثر سخونة على الإطلاق، والتحسن في التقنيات الهندسية الوراثية والتطور الكبير في قدرات الذكاء الاصطناعي.

وأشار العلماء أيضًا إلى الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، وحذروا من أنها "من المحتمل أن تتصاعد إلى صراع واسع النطاق في الشرق الأوسط يمكن أن يشكل تهديدًا غير متوقع من منظور إقليمي وعالمي".

وقالت الدكتورة راشيل برونسون، الرئيسة والمديرة التنفيذية لمنظمة مجلة علماء الذرة : "لا يخطئن أحد، فإن إعادة ضبط الساعة إلى 90 ثانية حتى منتصف الليل ليس علامة على أن العالم مستقر. بل على العكس تماما". وأضافت "من الضروري أن تتحرك الحكومات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم. ولا تزال المنظمة تحمل الأمل - وتملك الإلهام - عندما ترى الأجيال الشابة تأخذ زمام المبادرة."

ويشار الى أن مجلة علماء الذرة هي منظمة غير ربحية حول قضايا العلوم والأمن العالمي الناتجة عن تسريع التقدم التقني الذي له عواقب سلبية على الإنسانية.