إيران تطلق بالتزامن ثلاثة أقمار صناعية "لأغراض بحثية"

أعلنت إيران، صباح اليوم (الأحد)، أنها أطلقت بنجاح ثلاثة أقمار صناعية في وقت واحد عبر صاروخ سيمرج الحامل للأقمار الصناعية وهو ايضا محلي الصنع. والأقمار الصناعية، بحسب بيان طهران، تم تطويرها من قبل وزارة الدفاع الإيرانية ومعهد أبحاث الفضاء وأغراضها بحثية، في خطوة تأتي على خلفية زوال العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني في تشرن الأول/اكتوبر الماضي.

وأعلن التلفزيون الحكومي أسماء الأقمار الثلاثة، وهي "مهدي" و"كيهان-2" و"هاتف-1". ويزن مهدي وحده 32 كيلوغراما بينم يزن الآخران عشرة كيلوغرامات لكل منهما ويهدف القمران الصغيران إلى اختبارالاتصالاات ضيقة النطاق وتكنولوجيا المواقع الجغرافية أم مهدي فق صمم لاختبار دقة الصاروخ سيمرج في إيصال شحنات متعددة الى الفضاء.

قبل أسبوع واحد فقط، أطلقت طهران القمر "ثريا" والذي أثار مخاوف غربية من تستخدم السلطات الإيرانية تكنلوجيا صورايخ الإطلاق لتطوير أنظمة صواريخ باليستية.

(IRIB via AP)

ووفقا للعربية، فقد جاء إطلاق الأقمار اليوم بعدما حذر تقييم حول التهديد العالمي أجراه مجتمع الاستخبارات الأميركي لعام 2023 من أن تطوير مركبات إطلاق الأقمار الصناعية "يختصر الجدول الزمني لإيران من أجل تطوير صاروخ باليستي عابر للقارات لأنها تستخدم تكنولوجيا مماثلة".