محرك البحث في منصة "إكس" يحجب اسم المغنية الشهيرة تايلور سويفت، هذا هو السبب

منعت شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقًا) إمكانية العثور على تايلور سويفت في محرك البحث الخاص بالشركة. وسبب هذه الخطوة غير المعتادة هو الكشف عن صور إباحية مزيفة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تم توزيعها في الأيام الأخيرةللمغنية الشهيرة كما أثار قلق البيت الأبيض أيضا انتشار هذه الصور المزيفة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا الصباح أيضًا (الاثنين)، يعرض محرك البحث X الرسالة "حدث خطأ ما، حاول إعادة التحميل" عند إدخال اسم Swift باللغة الإنجليزية في شريط البحث.

وقال جو بيناروش، رئيس قسم التشغيل في شركة X، في بيان نشره أمس: "هذا إجراء مؤقت يتم تنفيذه بعناية فائقة لأننا نعطي الأولوية للسلامة في هذا الأمر".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير الصور المزيفة بأنها "مثيرة للقلق"، وقالت إن الشبكات الاجتماعية تتحمل مسؤولية منع انتشار المعلومات الكاذبة. وقال جان بيير في مؤتمر صحفي إن التراخي في تطبيق القانون ضد توزيع الصور المزيفة، والتي ربما تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، يؤثر بشكل غير متناسب على النساء.

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، تمت مشاهدة إحدى الصور الاباحية التي تمت مشاركتها في منصة "اكس" 47 مليون مرة قبل أن يتم حظر الحساب الذي نشرها من قبل الشبكة الاجتماعية.